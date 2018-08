Drei Jahre ist es nun her, dass Europa mit der großen Flüchtlingswelle konfrontiert wurde, und auch seitdem sind die Diskussionen und Auseinandersetzungen rund um die Themen Asyl und Migration nicht verstummt.

Auch in Waidhofen fanden viele Geflüchtete eine neue Heimat – zurzeit leben in der Stadt rund 160 Personen mit Migrationshintergrund, 100 davon wurden bereits als Asylberechtigte anerkannt.

Häufig werden von der Öffentlichkeit – durch dementsprechende Berichterstattung und politische Diskurse – nur problematische Fälle im Zusammenhang mit Migration wie Asylmissbrauch oder Gewalt wahrgenommen. Dabei werden meist die positiven Bemühungen um Integration außen vor gelassen – und das, obwohl es viele Beispiele gelungener Integration gibt, wie auch die Geschichte von Muhanad Zaabalawi zeigt.

„Dass meine Familie und ich so auseinandergerissen sind und dass wir uns so selten sehen, ist nicht leicht für mich.“Muhanad Zaabalawi

Zaabalawi ist im Dezember 2014 von Aleppo (Syrien) nach Österreich gekommen. „Ich bin vor dem Krieg geflohen und war dann, während meines Asylverfahrens, beim Bruckwirt in Opponitz untergebracht“, berichtet er.

„Danach bin ich nach Waidhofen in den Vogelsang gezogen und seit 2016 arbeite ich in der Produktion bei der Firma FUSO in Ybbsitz.“ Auf seiner Suche nach einer Wohnung und Arbeit wurde er von Regina Merkinger unterstützt. „Dafür bin ich sehr dankbar. Am Anfang ist es schon schwierig, sich zurechtzufinden, vor allem mit den verschiedenen Vorschriften und Behördenwegen“, erzählt Zaabalawi. „In Waidhofen gibt es aber viele Leute, die bereit sind zu helfen.“

Eigentlich ist Muhanad Zaabalawi ausgebildeter Sportlehrer. „Aber in diesem Beruf braucht man schon sehr gute Deutschkenntnisse, daher bin ich froh, dass ich bei FUSO genommen wurde“, erzählt er. Auch die Firma FUSO ist froh, Zaabalawi in ihrem Team zu wissen. „In unserer Firma sind einige asylberechtigte Syrer beschäftigt, Muhanad Zaabalawi war einer der ersten davon“, berichtet Andreas Högn vom Steuerungsteam der Firma FUSO.

„Wir sind sehr froh, dass wir diese Mitarbeiter haben. Unser derzeitiges Wachstum könnten wir nicht bewältigen, wenn wir nicht auch Arbeitnehmer aus dem Kreis der Asylberechtigten hätten. Im Ybbstal gibt es momentan nicht die Zahl an österreichischen Arbeitskräften, die die Firmen benötigen.“

Man habe sehr gute Erfahrungen mit den syrischen Mitarbeitern gemacht. „Sie sind intelligente Leute, die nach einer kurzen Einschulung ihre Arbeit zu unserer vollsten Zufriedenheit ausüben und sich bestens in den Betrieb integriert haben. Sie werden von den anderen Mitarbeitern anerkannt und es gibt keine Probleme aufgrund der unterschiedlichen Herkunft. Auch die verschiedenen Glaubensrichtungen spielen überhaupt keine Rolle“, erzählt Högn.

„Befristete Bescheide sind problematisch“

Als Problem für Arbeitgeber sehe Högn vor allem Probleme mit den befristeten Aufenthaltsgenehmigungen. „Diejenigen, die subsidiär schutzberechtigt sind, dürfen zwar arbeiten, aber es hängt dann nach einem Jahr wieder in der Luft, ob sie bleiben können oder nicht“, sagt er. „Ich finde diese befristeten Bescheide auch deshalb problematisch, weil die Leute ja eine längerfristige Perspektive brauchen, um wirklich motiviert zu sein. Ich denke, dass man allen Asylsuchenden, die eine Arbeit oder Lehrstelle gefunden und sich dort bewährt haben, eine Chance in Österreich geben sollte.“

Die Firma FUSO unter den Geschäftsführern Thomas (l.) und Andreas Högn (r.) nimmt immer wieder asylberechtigte Syrer in ihr Team auf. „Ohne sie könnten wir unser derzeitiges Wachstum nicht bewältigen.“ | FUSO

Muhanad Zaabalawi bekam diese Chance und nutzte sie: Er hat sich nicht nur in der Firma FUSO, sondern auch in Waidhofen sehr gut eingelebt. „Ich habe im Jugendzentrum Bagger oder beim Café Miteinander viele Leute kennengelernt – so habe ich schon viele Freunde und Bekannte hier.“ An Syrien vermisse Zaabalawi vor allem seine Familie. „Meine Eltern leben noch in Aleppo unter sehr schwierigen Bedingungen, einer meiner Brüder lebt mit seiner Familie in Deutschland und einer in Wien“, erzählt der Syrer. „Dass wir so auseinandergerissen sind und uns so selten sehen, ist nicht leicht für mich.“

Ein großer Zukunftswunsch des jungen Syrers ist es – neben dem Führerschein und einer Familiengründung –, dass Vorurteile gegen Asylberechtigte abgebaut werden. „Zum Glück bemühen sich die meisten um ein gutes Zusammenleben“, freut er sich. „Wir wollen einfach in Frieden hier leben.“