Reparatur-Café Hollenstein: Viele Besucher bei Infoabend

Viele Interessierte folgten der Einladung zum Reparatur-Café-Infoabend des Regionalvereins Volkshilfe Hollenstein. Barbara Gurtner von der Volkshilfe NÖ begleitete den Infoabend und beantwortete im Anschluss sämtliche Fragen zu Ablauf und Organisation eines Reparatur-Cafés.

Mittlerweile gibt es in ganz Europa sogenannte Repair-Cafés. Die Idee dahinter ist, kaputte Kleidung oder defekte Gebrauchsgegenstände nicht einfach wegzuwerfen, sondern zu reparieren. „Wir alle sind bestimmt keine Experten. Für uns steht der Klimaschutz, die Ressourcenschonung und der soziale Aspekt im Vordergrund. Unser Ziel ist es, Dinge ehrenamtlich und gemeinschaftlich zu reparieren, das Wir-Gefühl mit Kaffee und Kuchen zu stärken und die Wertschätzung gegenüber unserer Umwelt und unserem Wohlstand zu vermitteln.“, sagten die beiden Hauptverantwortlichen Corinna Haslinger und Evelyn Gratzer. Alles, was transportabel ist, kann zum Reparatur-Café mitgebracht werden. So zum Beispiel kleine E-Geräte, Spielzeug, Computer, Handys, Möbel oder Fahrräder. Für Flickwäsche, Hilfe beim Annähen eines Knopfes oder Einnähen eines Reißverschlusses stehen Näherinnen mit Rat und Tat zur Seite. Das Reparatur-Café soll zukünftig jeden 1. Dienstag im Monat ab 16.00 Uhr im Vereinsheim stattfinden. Die nächsten Termine sind 5. April, 3. Mai, 7. Juni, 5. Juli und 2. August.

Im Rahmen des Reparatur-Cafés werden auch Vorträge und Workshops organisiert. Am 12. April findet der Workshop „Radl – Frühjahrs-Check“ in Kooperation mit dem Bikepark Königsberg statt.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden