Zu Beginn des neuen Schuljahrs gab es an den Berufsbildenden Schulen Weyer (BBS) einen Leitungswechsel. Pädagogin Eva Aigner übernahm mit September die provisorische Leitung von Direktor Franz Hopfgartner.

Eva Aigner, die seit 2002 an den BBS als Lehrerin für Englisch und Geschichte tätig ist und auch in Weyer lebt, freut sich auf die zukünftige berufliche Herausforderung. „Ich bin mit viel Freude Lehrerin und arbeite sehr gerne mit jungen Menschen. Trotzdem freue ich mich auf diese neue Tätigkeit, in der ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unsere Schule weiterentwickeln darf. Einige Neuerungen sind schon in Planung. Der enge Kontakt zu unseren Schülerinnen und Schülern bleibt dabei auch in Zukunft ein bedeutender Pfeiler meiner Arbeit, denn sie sind unser wichtigstes Gut“, sagt Aigner.