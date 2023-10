Café Miteinander: Austausch bei Kaffee und Kuchen in Waidhofen/Ybbs

Seit 2015 findet jeden Monat am ersten Samstag das Café Miteinander in Waidhofen an der Ybbs statt. Ziel des Vereins ist, durch das Zusammentreffen die Gemeinschaft zu fördern und Unterstützung den Menschen zu bieten, die welche brauchen. Darüber hinaus sammelt der Verein das ganze Jahr über Sachspenden, wie Küchenartikel oder Kleidung, die sie dann zur freien Entnahme zur Verfügung stellen.

Auch am vergangenen Samstag lud der Verein Mit-Menschen wieder zum kulturellen Austausch im Jugendzentrum Bagger. Die Gäste freuten sich sehr über die riesige Auswahl verschiedenster Artikel, auch dem Verein gefiel das große Interesse der Besucherinnen und Besucher.

Am 4. November findet das nächste Café Miteinander im Jugendzentrum Bagger statt.