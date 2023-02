Ybbsitz: Kulturerbe im Klimawandel

In der Vorwoche tagte der Kulturerbe-Beirat des Rings der Europäischen Schmiedestädte in Ybbsitz. Diese Organisation wurde 2001 gegründet und hat ihren Sitz in Olbernhau im deutschen Erzgebirge. Aktuell sind 17 Gemeinden aus zehn europäischen Staaten Mitglieder in dem Verein (siehe Infobox). Der Ring ist darauf ausgerichtet, die Bewahrung und Weiterentwicklung der Schmiedekunst zu unterstützen und zu einer positiven Darstellung der Metallgestaltung und des Schmiedehandwerks in der Öffentlichkeit beizutragen.

Konzepte für die touristische Vermarktung der vorhandenen Einrichtungen wie Schmiedewerkstätten und Museen werden entwickelt und die Kommunikation und der Austausch zwischen den Mitgliedern wird gefördert. Der Kulturerbe-Fachbeirat setzt sich aus Mitgliedern aller 17 Städte zusammen.

In Fachvorträgen ging man während der Tagung (9. bis 12. Februar) dem Schutzbedarf des Schmiede-Kulturerbes auf den Grund. „Ybbsitz hat es bereits 2010 und bisher als einzige Gemeinde im Ring geschafft, in die Kulturerbe-Liste der UNESCO aufgenommen zu werden“, sagte Denkmalschutzexperte und Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien, Bruno Maldoner, im Rahmen seines Vortrags.

Immaterielles Kulturerbe muss gesichert werden

Maldoner referierte zum Thema „Umgang mit Erbe und Welterbe in Zeiten des Klimawandels und dem damit einhergehenden Schutzbedarf“. Er ging auf Hochwasserereignisse und die damit verbundenen Bau- und Schutzmaßnahmen sowie die Bedeutung der Baukultur dabei ein.

„Das immaterielle Kulturerbe wie Wissen um Techniken, Kultur und kulturelle Rahmenbedingungen zu sichern und festzuhalten, ist eine wesentliche Aufgabe der aktuellen Kulturerbe-Bestrebungen“, sagte Maldoner weiter. Eine tiefschürfende Diskussion folgte seinen Ausführungen.

Weitere Vorträge befassten sich mit den Themen „Kulturgut Schmieden in Österreich“ und „Schmieden in Ybbsitz – Struktur und Aktivitäten“ (Architekt Joseph Hofmarcher) sowie der virtuellen Plattform www.forumferrum.com (Barbara Pirringer).

Theorie und Praxis des Schmiede-Kulturerbes

Werkstättenbesuche bei Sepp Eybl und Thomas Hochstädt sowie eine Exkursion entlang der Schmiedemeile komplettierten das Programm der Tagung. Im Eybl Hammer wurde die Thematik „Schmieden sind keine Museen, sondern lebendige Arbeitsstätten“ erarbeitet.

In Hochstädts Tannhäuser Schmiede ging man dem Thema „elektrische Induktion als umweltschonende Erhitzungsmethode“ in Theorie und Praxis auf den Grund.

„Wie präzise die Kulturerbe-Tagung am Puls der Zeit ist, beweist der Umstand, dass sowohl der amtierende Präsident des Rings, Peter Kloo aus Kolbermoor, als auch dessen Vizepräsident Bernhard Ruf, Bürgermeister in Bad Hall, mit namhaften Delegationen nach Ybbsitz angereist sind“, sagte der Ybbsitzer Bürgermeister Gerhard Lueger in der Ybbsitzer Mittelschule, wo der Kongress während der Semesterferien stattfand.

Die Arbeit des Kulturerbe-Beirats endet aber nicht mit Abschluss der Tagung. Der Auftrag, die nächsten Schritte festzulegen, mit denen sich der Kulturerbe-Fachbeirat in der Jahreshauptversammlung des Rings auseinandersetzen soll, wurde den Delegierten mitgegeben. Sie treffen sich am 16./17. Juni erneut in Bad Hall.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.