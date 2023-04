Mini-Bagger kam nie in Sonntagberg an

Einen Mini-Bagger wollte ein Mann aus der Gemeinde Sonntagberg über das Internet erwerben. Auf Facebook fand er ein passendes Inserat, worauf er den Verkäufer via Facebook-Messenger anschrieb. Die weitere Kommunikation erfolgte via E-Mail. Nachdem man sich handelseinig geworden war, überwies der Sonntagberger 4.050 Euro auf ein spanisches Konto. Allein: Der bestellte Bagger kam nie an. Als der Sonntagberger bezüglich der ausstehenden Lieferung nachfragte, meldete sich der Verkäufer noch einmal und vertröstete den Mann. Danach herrschte Funkstille.

Mittlerweile wurde das Facebook-Profil des Betrügers gelöscht. Die Bilder des Baggers dürften der Homepage einer oberösterreichischen Baumaschinenfirma entnommen worden sein. Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen wurde auch ein Fake-Shop im Internet gefunden, dessen Homepage einer real existierenden Firma entlehnt worden sein dürfte.

