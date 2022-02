Ybbsitz: Geschmiedeter Schatz digital angeboten

Gemeinsam mit EU-Landesrat Martin Eichtinger und NÖ.Regional.GmbH-Geschäftsführerin Christine Schneider präsentierten die Marktgemeinde und das Schmiedezentrum Ybbsitz am Samstag feierlich das Konzept für das EU-Projekt „Grenzenlose Schmiedeschätze“.

Seit einem Jahr arbeiten die tschechischen Gemeinden Brtnice und Náměš’ nad Oslavou mit dem Schmiedezentrum Ybbsitz in einem EU-Projekt der Schiene INTERREG zusammen, um geschmiedete Kunstwerke und herausragende Schmiedeprodukte zu beschreiben, zu katalogisieren und auf der dafür eigens geschaffenen Internet-Plattform „forumferrum.com“ zu präsentieren.

„Es werden dabei die vielen in den vergangenen Jahrzehnten von Schmieden aus aller Welt in Ybbsitz und den beiden tschechischen Gemeinden im Rahmen von Wettbewerben geschaffenen Werke virtuell für Interessierte zugänglich und attraktiv gemacht“, sagte der Präsident des Schmiedezen trums, Altbürgermeister Josef Hofmarcher, in seiner Projektpräsentation. „Der Informationsaustausch soll auf europäischer Ebene gelebt, forciert und die Zusammenarbeit modern und weltoffen gestaltet werden“, sagte Hofmarcher weiter und verwies auf die intensiv gepflegten Kontakte zwischen den Schmiedegruppen in Ybbsitz und Tschechien.

forumferrum zeigt Arbeiten, die man leihen kann

Diese Kontakte wurden über den in Tschechien geborenen und zuletzt in Ybbsitz wirkenden „Schmiedepast“ Alfred Habermann belebt. Landesrat Eichtinger stellte die grenzüberschreitende Zusammenarbeit als vorbildlich dar. „Zwischen Tschechien und NÖ wurden in den vergangenen Jahren in Form von Kooperationen wichtige Brücken der Zusammenarbeit gebaut, die Menschen beider Länder zusammenbringen und dauerhaft verbinden“, sagte Eichtinger.

Unter der Koordination von Barbara Pirringer und Wolfgang Rechberger (P&R) wurde ein Konzept entwickelt, um geschmiedete Kunstwerke und herausragende Schmiedeprodukte zu beschreiben, zu katalogisieren und auf der dafür geschaffenen Internet-Plattform „forumferrum.com“ zu präsentieren. In Zukunft soll es möglich sein, dass Interessierte, Firmen, Vereine und Institutionen über diese Plattform Schmiedewerke ausleihen können, um sie in ihren Räumlichkeiten auszustellen. Die Plattform wurde damit auch freigeschaltet.

