NÖN: Wie schwer trifft die Coronakrise die Wirtschaft in der Region Eisenstraße? Sind die Leitbetriebe hier gut genug aufgestellt, um diese Krise zu überstehen?

Andreas Hanger: Die Region Eisenstraße ist wie jede andere Region von der Coronakrise sehr stark betroffen. Wir haben aber Gott sei Dank eine sehr gute und starke Wirtschaft und ich hoffe daher sehr, dass wir die Krise gut überstehen werden. Besonders freut mich, dass es hier einen Schulterschluss zwischen Leitbetrieben und den vielen kleinen Betrieben gibt. Als Beispiel sei die vorbildliche Gutschein-Aktion der Firma Welser Profile genannt.

Wie sieht es mit den kleinen Unternehmen aus? Welche Branchen sind hier besonders betroffen und welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es?

Hanger: Wir arbeiten im LEADER-Projekt „Gründung findet Stadt“ gerade mit vielen Gründern intensiv zusammen. Viele wollten gerade voll durchstarten, die Krise stellt sie jetzt vor große Herausforderungen. Betroffen sind insbesondere die Gastronomie, der Tourismus und die vielen Dienstleister. Mit Initiativen wie „Gemma Mostviertel“ haben wir aber versucht, hier einen Akzent zu setzen und Chancen für regionalen Online-Einkauf aufzuzeigen. Mit unseren Partnern Moststraße und Stadtmarketing Amstetten hatten wir hier tausende Zugriffe innerhalb weniger Tage.

Die Arbeitslosigkeit ist seit Ausbruch der Krise auch in der Region stark gestiegen. Wie besorgniserregend ist die Situation?

Hanger: Die Situation ist leider wirklich dramatisch. Bundesweit haben wir rund 600.000 Personen in Kurzarbeit und rund 600.000 Personen in der Arbeitslosigkeit, das Bild ist in unserem Bezirk nicht anders. Durch die Lockerung der notwendigen Maßnahmen wird sich die Situation aber Schritt für Schritt wieder verbessern. Und wenn die Gesundheitskrise überstanden ist, dann braucht es die richtigen Maßnahmen zur Belebung der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes.

Was bedeutet die Coronakrise für den Tourismus in der Region?

Hanger: Der Tourismus hat sich seit 2015 in unserer Region sehr dynamisch entwickelt, wir hatten 2019 erstmals wieder mehr als 400.000 Nächtigungen in unseren 24 Eisenstraße-Gemeinden. Die Situation ist jetzt alles andere als einfach. Der Rückgang zieht sich durch alle Bereiche, aber es gibt einige Faktoren, die mich sehr zuversichtlich stimmen.

Könnte die Krise für den Tourismus hier auch eine Chance darstellen, wenn Auslandsreisen heuer flachfallen?

Hanger: Durch die Nähe zu Wien und unsere gute Positionierung als Ausflugsregion hat das Mostviertel nach Lockerung der Ausgangsbeschränkungen sicher gute Chancen im Bereich Inlandstourismus. Außerdem sind unsere familiengeführten Betriebe schnell einsatzbereit und wir tüfteln – etwa in den Ybbstaler Alpen und bei Mostviertel Tourismus – intensiv an Konzepten, wie wir das nutzen können.

Viele Wirte haben derzeit Lieferservices eingerichtet – eine gute Möglichkeit, der Krise in der Gastronomie zu begegnen?

Hanger: Die Wirte waren hier sehr innovativ und sind neue Wege gegangen. Das Angebot wird auch von den Kunden sehr gut angenommen, das hat sicher Zukunftspotenzial. Klar ist aber auch, dass so fehlende Umsätze nur in geringem Umfang kompensiert werden können. Erfreulich ist aber, dass die Wertschätzung für regionale Produkte steigt. Auch unsere Ab-Hof-Betriebe haben hier eine wichtige Funktion.

Welche großen Eisenstraßen-Projekte stehen derzeit still, welche werden weitergeführt?

Hanger: Wir mussten Veranstaltungen wie das Josefifest am Panoramahöhenweg oder den Bio-Naschmarkt in Scheibbs absagen. Auch unser 30-Jahr-Jubiläumsfest mussten wir auf den Spätherbst verschieben. Die Arbeit an den Projekten läuft aber unverändert weiter und wir bereiten uns auch auf die neue LEADER-Förderperiode vor. Das „Homeoffice“ funktioniert in unserer Organisation sehr gut.

Wie sieht es mit den geplanten Wirtschaftsparks in Waidhofen, Hollenstein und Opponitz aus?

Hanger: Wir arbeiten da im Hintergrund weiterhin intensiv an einer Umsetzung. Gerade nach der Krise braucht es ja auch Investitionen in unseren Standort.

Wie weit ist das Projekt Beta-Campus in Waidhofen?

Hanger: Auch wenn die Rahmenbedingungen nicht einfacher geworden sind, arbeiten wir intensiv an der Umsetzung. Das Team rund um Wolfgang Komaz und Verena Brandstetter hat auch hier schnell auf Online-Vernetzungsformate umgestellt.

Die Forsteralm Betriebs GmbH hat nun Insolvenz angemeldet. Sie arbeiten nun als interimistischer Geschäftsführer am Weiterbetrieb des Skigebiets. Welche Szenarien dafür gibt es?

Hanger: Jetzt müssen wir einmal mit Unterstützung der Gläubiger die Sanierung über die Bühne bringen. Dann sehen wir weiter.

Angesichts der Gefahr, dass es kommende Saison bzw. die nächsten Jahre wieder einen derart milden Winter wie heuer gibt: Wie kann es gelingen, das Skigebiet weiter zu betreiben?

Hanger: Natürlich sind wir von der Wetterlage und damit auch von der Schneelage abhängig. Aber wie in den vergangenen Jahren werden auf schlechte Jahre wieder gute Jahre folgen. Richtig ist aber auch: Ohne Investitionen in eine moderne Beschneiungsanlage hätten wir die Forsteralm bereits 2017 schließen müssen.

War der Weiterbetrieb des Skigebiets nachträglich betrachtet die richtige Entscheidung?

Hanger: Zu 100 Prozent. Es war immer klar, dass es auch schlechte Saisonen geben wird. Zukünftig müssen wir aber in längeren Zeiträumen denken und in guten Jahren Rücklagen für schlechte Jahre bilden.

Wird die Coronakrise die Gesellschaft nachhaltig verändern?

Hanger: Ja, ganz sicher. Dinge, die bislang immer selbstverständlich waren, wie Kinderbetreuung, Schule, Pflege, Rettungsdienst, Gesundheitssystem, Abfallwirtschaft, Arbeitsplätze und vieles andere mehr, rücken nun in den Fokus. Wir müssen nun neue Antworten finden – und diese werden oft im Regionalen liegen. Wie jede Krise ist die aktuelle damit auch eine Chance.