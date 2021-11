Vizebürgermeister Armin Bahr: „Wollen eine Trendumkehr“

NÖN: Steht das Team der SPÖ für die Gemeinderatswahl Ende Jänner schon und werden Sie die Partei als Spitzenkandidat in die Wahl führen?

Armin Bahr: Ja, ich darf die SPÖ Waidhofen bei der Wahl anführen. Unser Kernteam steht und hat sich in den letzten Jahren schon ganz gut aufgebaut. Wir haben Kandidatinnen und Kandidaten, die Erfahrung mitbringen, sowie auch neue Persönlichkeiten. Ganz abgeschlossen ist die Suche aber noch nicht, da sind wir noch dabei, das Team zu ergänzen.

Werden alle derzeitigen SPÖ-Gemeinderatsmandatare wieder kandidieren?

Die sechs derzeit aktiven SPÖ-Gemeinderäte werden allesamt wieder kandidieren.

Bei der letzten Gemeinderatswahl hat die SPÖ vier Mandate verloren. Was erwarten Sie sich von der Wahl?

Wir wollen eine Trendumkehr erreichen, indem wir Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen. In den letzten fünf Jahren haben wir versucht, gute und konstruktive Arbeit zu leisten. Damit wollen wir überzeugen. Was am Ende herauskommt, liegt in der Hand der Wählerinnen und Wähler.

Wir wollen eine Trendumkehr erreichen, indem wir Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufbauen

Sie sind vor fünf Jahren als Polit-Neuling für die SPÖ in den Gemeinderat gekommen und haben zweieinhalb Jahre später die Partei übernommen. Wie ist es Ihnen ergangen?

Es war sicher ein Lern- und Reifeprozess. Als SPÖ-Obmann ist man mit vielen Bereichen konfrontiert und trifft Entscheidungen, die man dann auch vertreten und kommunizieren muss. Es ist aber unglaublich motivierend, wie sehr man sich auf Gemeindeebene, gerade in einer Statutarstadt wie Waidhofen, in den unterschiedlichsten Bereichen einbringen kann. Zudem sehe ich meine Aufgabe darin, mich um Anliegen zu kümmern und schnell und unkompliziert zu helfen.

Welche Projekte konnten Sie als Sozialstadtrat umsetzen bzw. auf den Weg bringen?

Ein eigenes Ressort und damit einen speziellen Verantwortungsbereich zu haben, ist eine tolle Aufgabe und ich habe da von Seiten des Sozialamts wirklich hervorragende Unterstützung. Sehr froh bin ich, dass es uns gelungen ist, einen Kautionsfonds für Gemeindewohnungen zu installieren. Dieser Fonds sollte aber auf Junges Wohnen und generell leistbares Wohnen ausgeweitet werden. Ein weiterer Erfolg ist auch die Umsetzung des Sozialfonds. Beim Thema Barrierefreiheit hat sich bis jetzt erst wenig verbessert, wir werden da aber nicht locker lassen und drängen auf weitere Maßnahmen.

Sie haben sich mehrfach für leistbares Wohnen ausgesprochen. Jetzt wird beim Lokalbahnhof ein Projekt „Junges Wohnen“ umgesetzt. Was braucht es hier in Waidhofen noch?

Das „Junge Wohnen“ beim Lokalbahnhof ist ein richtiger Schritt. Wichtig ist aber auch, dass man die bestehenden Gemeindewohnungen nach sozialen und ökologischen Gesichtspunkten saniert. Die Nebenkosten, wie etwa für Heizen oder Strom, werden steigen. Da muss jetzt in die Zukunft investiert werden. Außerdem sollte man am Platz des derzeitigen Bauhofs familiengerechte Gemeindewohnungen schaffen. Es braucht größere Einheiten. Familien mit zwei bis drei Kindern haben es schwer, eine passende und leistbare Wohneinheit zu finden. Die Gemeinde darf sich da nicht heraushalten, sondern muss aktiv kommunalen Wohnraum gestalten, auch um das Preisniveau im Sinne der Waidhofnerinnen und Waidhofner mitgestalten zu können. Wir müssen zudem klug nachverdichten. Ein weiteres Anliegen ist uns betreutes Wohnen in Zentrumsnähe, wo es Betreuung und Unterstützung vor Ort gibt, die man in Anspruch nehmen kann. Das wäre ein sinnvolles Angebot für ältere Menschen, denen das eigene Haus zu beschwerlich wird, die aber noch fit genug sind, den Alltag selbstbestimmt zu gestalten.

Die Gemeinde darf sich da nicht heraushalten, sondern muss aktiv kommunalen Wohnraum gestalten

In den letzten Jahren ist in Waidhofen viel in Sachen Mobilität geschehen. Was ist positiv und was negativ?

Positiv ist, dass die Radwege für den Alltagsradverkehr ausgebaut werden. Im Fokus muss dabei auch eine ordentliche Anbindung des Bahnhofs stehen. Auch das Konzept der Ortsbusse, um die letzte Meile zu bewältigen, ist vernünftig. Gerade im ländlichen Bereich braucht es Möglichkeiten für emissionsfreie und flexible Mobilität. In der Innenstadt wiederum wäre eine Begegnungszone sinnvoll. Dabei geht es um Rücksichtnahme und die Gleichstellung der unterschiedlichen Fortbewegungsmöglichkeiten. Die Aufmerksamkeit wird dadurch stärker auf die Fußgänger und Radfahrer gerichtet, ohne die Autofahrer aus der Stadt auszusperren. Wir wissen, dass die Innenstadtgeschäfte auch auf Kundschaft angewiesen sind, die mit dem Auto kommt, was auch in Ordnung ist. Wir werden den Autoverkehr weiterhin in der Stadt haben, dürfen aber nicht die Fußgänger und Radfahrer schlechter stellen und wollen auch verstärkt auf den ÖPNV setzen. Deshalb hat Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger den Radlpass initiiert. Bislang gab es bei einem Einkauf in Waidhofen nur ein Parkticket, auch wenn man mit dem Rad oder zu Fuß unterwegs war. Der Radlpass soll nun einen Anreiz schaffen, mit dem Rad zu kommen. Sinnvoll wäre es, optional auch ein Busticket anzubieten.

Sie haben vor einiger Zeit für einen Willkommenskoordinator für Waidhofen plädiert. Nun soll ein ähnliches Projekt am beta campus auf der Zell realisiert werden. Sie haben daraufhin beklagt, dass die Ideen der SPÖ zuerst belächelt und dann als eigene verkauft würden. Wird die Waidhofner Opposition von der Bürgermeisterpartei zu wenig eingebunden?

Bahr: Wir müssen uns immer wieder auf die Füße stellen, damit unsere Ideen und Vorschläge gehört werden. Es gibt manchmal Punkte, wo man eingebunden wird. Bei anderen aber passiert das nicht. Das Thema leistbares und Junges Wohnen etwa haben wir so oft aufs Tapet gebracht und Vorschläge unterbreitet, wurden dann beim Lokalbahnhof aber vor vollendete Tatsachen gestellt. Unter dem Strich ist es aber unser Ziel, dass gute Entscheidungen für die Waidhofnerinnen und Waidhofner getroffen werden. Ich bin überzeugt, dass wir im Gemeinderat und auch in der Zivilgesellschaft Personen mit einer großen Expertise haben und man diese auch über Parteigrenzen hinweg miteinbeziehen sollte.

Für welche weiteren Themen machen Sie sich stark?

Bahr: Unter anderem liegt uns ein gutes und leistbares Kinderbetreuungsangebot am Herzen. Die Stadt muss, eventuell auch zusammen mit der Wirtschaft, die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Job und Familie schaffen. Deshalb müssen sowohl die Öffnungszeiten der Kindergärten verlängert werden als auch der Kindergarten am Nachmittag gratis sein. Die Wirtschaft verlangt immer flexiblere Arbeitszeiten, aber als Arbeitnehmerin und Arbeitnehmer verdient man am Nachmittag, wo der Kindergarten etwas kostet, nicht mehr.

Ein zentrales Thema ist der Klimaschutz. Ist man da in Waidhofen am richtigen Weg?

Bahr: Ich denke, wir setzen da schon gute Zeichen. So machen etwa Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden sicher Sinn. Das neue Betriebsgebiet in Kreilhof erfüllt zudem gewisse ökologische Standards. Ein Thema ist aber sicher die Flächenversiegelung. Neue Siedlungen auf der grünen Wiese machen wenig Sinn. Potenzial sehe ich dagegen bei der Revitalisierung von bereits versiegelten Flächen.

Die Corona-Pandemie hat uns wieder voll im Griff. Das Thema Impfen polarisiert die Gesellschaft. Was muss die Politik tun, um hier gegenzusteuern?

Bahr: Ich glaube, als Politiker ist es ganz wichtig, Gräben in der Gesellschaft zuzuschütten und nicht noch weiter einen Keil hineinzutreiben. Wir müssen die Leute darüber aufklären, wie wichtig das Impfen ist. Es ist einer der wichtigsten Schlüssel, diese Pandemie in den Griff zu kriegen. Gleichzeitig müssen wir aber schauen, dass die Testmöglichkeiten so niederschwellig und so einfach wie möglich sind. Wir werden nicht alle Leute zum Impfen bringen, aber dann sollen sie wenigstens testen gehen. Jeder von uns hat Verantwortung in diesem Pandemie-Geschehen.