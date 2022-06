Sonntagberger Bürgermeister Raidl: „Müssen das Vorhandene erhalten“

Werbung VOEST Anzeige „Hier zählt vor allem der Mensch“

NÖN: Wir befinden uns im dritten Jahr der Corona-Pandemie. Zuletzt sind die Infektionszahlen zurückgegangen und die Covid-Maßnahmen wurden weitestgehend zurückgenommen. Wie schaut es da aktuell in Sonntagberg aus?

Bürgermeister Thomas Raidl: Gott sei Dank hat sich das in den letzten Wochen zum Positiven gewendet. Derzeit sind in Sonntagberg sieben Personen betroffen. Natürlich muss man aber nach wie vor Vorsicht walten lassen, und wir wissen auch nicht, wie sich die Situation im Herbst entwickeln wird. Ich unterstütze aber die derzeitigen Öffnungsschritte, gesellschaftspolitisch und für die Gemeinschaft ist das sehr wichtig. Man sieht auch, dass die Leute das Veranstaltungsangebot sehr gerne annehmen.

Die Impfpflicht hat die Bevölkerung gespalten. Wie haben Sie das in Sonntagberg erlebt?

Raidl: Die Impfdebatte hat auch bei uns für viele Emotionen gesorgt. Es ist nun wichtig, dass man da wieder aufeinander zugeht. Ich habe das Gefühl, dass sich die Emotionen auf beiden Seiten beruhigen und die Menschen wieder zusammenfinden.

Die Invasion Russlands in die Ukraine ist nun drei Monate her. Dieser Krieg strahlt auch in die Region aus. Auch in Sonntagberg wurden geflüchtete Menschen aufgenommen. Wie viele Menschen sind derzeit in der Gemeinde untergebracht und welche lokalen Initiativen gibt es, um diese Menschen zu unterstützen?

Raidl: Derzeit sind 17 Personen im Gemeindegebiet untergebracht, die meisten davon im privaten Bereich. Eine Familie wohnt in einer Gemeindewohnung. Bei zwei Familien sind wir daran, sie ebenfalls in einer Gemeindewohnung unterzubringen. Die ersten Familien sind schon wieder in die Ukraine zurückgekehrt. Ich habe das Gefühl, dass die meisten Menschen wieder zurück ins Heimatland wollen. Bei der Betreuung sind einige Private sehr engagiert und als Gemeinde bieten wir natürlich auch organisatorische Mithilfe an. Es sind auch Kinder bei uns in den Schulen untergebracht, wobei hier teilweise auch von Lehrern von der Ukraine aus online Homeschooling betrieben wird. Das ist schon faszinierend.

Kommen wir zu den Gemeindevorhaben 2022. Welche großen Projekte sind angedacht?

Raidl: Grundsätzlich haben wir finanziell nach wie vor eine herausfordernde Zeit. Nachdem sich die Gemeindeeinnahmen aus Kommunalsteuer und Ertragsanteilen im letzten Jahr dann doch recht positiv entwickelt haben, macht sich nun der Einmarsch Russlands in die Ukraine bemerkbar. Diese Auswirkungen spürt jeder, auch die Gemeinde. Nichtsdestotrotz wollen wir doch einige Projekte, soweit das möglich ist, umsetzen. Eines davon ist die Glasfaserverlegung. Im ersten Ausbaugebiet von Hilm bis Bruckbach sind bereits 95 Prozent der Einzelliegenschaften angeschlossen. Hier gab es 400 Anmeldungen. Jetzt laufen die Arbeiten für den großvolumigen Wohnbau. Da kommen noch ca. 200 Haushalte dazu. Ende Juni, Anfang Juli soll das finalisiert werden. Daneben gibt es bereits die ersten Initiativen, um den Glasfaserausbau weiter zu forcieren. Dieses Projekt wird uns also auch die nächsten Jahre noch begleiten, aber ich denke, wir sind da gut unterwegs, um auch im ländlichen Raum eine gute Infrastruktur zusammenzubringen.

Ein weiteres großes Projekt ist die Sanierung der Volks- und Mittelschule in Rosenau.

Raidl: Genau. Wir haben jetzt die Zusicherung des Schul- und Kindergartenfonds, dass wir die zweite Bauetappe bei der Volks- und der Mittelschule durchführen können. Da gab es kürzlich die Ausschreibungen und demnächst sollen die Aufträge vergeben werden. Der Fokus der Sanierung liegt auf der Volksschule, aber auch in der Mittelschule sind Maßnahmen angedacht. In Summe geht es hier 2022 um ein Investitionsvolumen von 1,2 bis 1,3 Millionen Euro.

In Rosenau soll das Ortsbild neu gestaltet werden. Was ist hier geplant?

Raidl: Da gibt es verschiedene Überlegungen. Erste Maßnahmen sollen im Bahnhofsbereich gesetzt werden. Es wird dort eine Umgestaltung pflanzlicher Natur geben und es sollen zusätzliche Pkw-Abstellplätze geschaffen werden – allerdings mit Rasengitter, damit der Boden nicht versiegelt wird.

Wie auch in den umliegenden Gemeinden sollen in Sonntagberg die Radwege ausgebaut werden. Wie weit ist man da?

Raidl: Zum einen gibt es hier ein überregionales Projekt für einen Schnellradweg von Amstetten über Sonntagberg nach Waidhofen. Dieser ist für den Alltagsradverkehr. Da ist man gerade bei der Projekt-Einreichung. Es gab auch schon Gespräche mit Liegenschaftseigentümern, die zum Teil sehr intensiv waren. Ich halte das aber schon für machbar. Zum anderen gibt es ein touristisches Projekt für einen Radweg von Ybbs nach Waidhofen mit einem dortigen Anschluss an den Ybbstalradweg. Beide Projekte laufen parallel.

Gibt es da durch Sonntagberg unterschiedliche Streckenführungen?

Raidl: Zum Gutteil sind sowohl der touristische als auch der Alltagsbereich in einer Strecke vereint. Ab der Böhlerwerker Brücke sind dann zwei Wege geplant. Der touristische Radweg wird beim Gasthaus Kerschbaumer vorbei verlaufen, der Alltagsradweg soll durch Böhlerwerk führen. Da es ja auch seitens Waidhofen Initiativen für eine Radwegverbindung nach Böhlerwerk gibt, wollen wir hier konform gehen.

Der Radwegverlauf durch Böhlerwerk war zuletzt Gegenstand von Diskussionen. Gibt es hier schon eine Entscheidung, wo dieser Radweg verlaufen soll?

Raidl: Da sind wir noch am Überlegen. Momentan konzen trieren wir uns mehr auf den Bereich beim Ausbildungszen trum der voestalpine – dort ist wirklich ein Nadelöhr – und auf Bruckbach, wo der Radweg entlang der Eisenbahn geführt werden soll. Hier wurde von der Firma IKW bereits eine Variante erarbeitet, die nun seitens der ÖBB geprüft wird. In Böhlerwerk ist auch noch die Brücke ein Nadelöhr. Da muss man sich anschauen, ob es vielleicht eine zusätzliche Radbrücke zur Querung der Ybbs benötigt und ob dies auch wirtschaftlich vertretbar ist.

Wie sieht es mit dem Ausbau der Wasserversorgung im Gemeindegebiet aus?

Raidl: Das ist ein wichtiges Zukunftsthema. Grundsätzlich haben wir genug Wasser in Sonntagberg, aber die Verteilung ist bei uns durch die Tallage nicht so einfach. Nachdem wir im Vorjahr eine Transportleitung errichtet haben, steht heuer der Hochbehälter in Rosenau an.

Die Restaurierung der Basilika am Sonntagberg schreitet voran. Wie weit ist man mit der Umfeldgestaltung, für welche ja die Gemeinde verantwortlich zeichnet?

Raidl: Hier haben wird 2014 angefangen. Heuer stehen noch ein paar Aktivitäten bei der Ortsauffahrt Richtung Basilika und ein Relaunch für den „Wald der Sinne“ am Programm. Dann ist unser Part abgeschlossen.

Wie steht es um die Nahversorgung in der Gemeinde – speziell in Rosenau? Hier wurde das Bankenangebot ja ausgedünnt und kurzzeitig war man auch ohne Gastronomiebetrieb.

Raidl: Wir sind froh, dass wir die Infrastruktur und Nahversorgung in allen Ortsteilen so gut es geht halten können. Was Rosenau betrifft: Seit gut einem Jahr haben wir hier mit dem Brauhaus wieder einen Gastronomiebetrieb. Nahversoger und Dienstleister helfen dankenswerterweise, eine Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Aber natürlich ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch etwas weggebrochen – wie bei den Banken. Gott sei Dank haben wir in Rosenau und Böhlerwerk hier dennoch eine gewisse Infrastruktur. Wichtig ist, das Vorhandene zu erhalten. Das gilt auch für die anderen Ortsteile. Deshalb der Appell an die Bevölkerung: „Fahr nicht fort, kauf im Ort!“ Denn um die Nahversorgung zu erhalten, muss sie auch in Anspruch genommen werden. Das ist übrigens auch beim Freibad so.

Wie sieht es mit der Schaffung von Wohnraum aus? Hier sind in der Gemeinde ja einige Projekte am Laufen.

Raidl: Ja, da tut sich einiges. So gibt es einige bauliche Initiativen von Privaten, die wir als Gemeinde unterstützen, wie Doppelhäuser in Hilm oder Einfamilienhäuser am Stocket. In Böhlerwerk errichtet die Siedlung Amstetten einen Wohnbau und beim betreubaren Wohnen in Gleiß denkt die Gedesag über einen weiteren Ausbau nach. Da wird es vielleicht noch heuer den Kick-off geben. Als Gemeinde wiederum schauen wir, dass wir unsere knapp 300 Gemeindewohnungen weiter attraktiveren.

Macht sich die Schaffung von Wohnraum auch bei den Bevölkerungszahlen bemerkbar? Gibt es Zuzug?

Raidl: Die Bevölkerungszahl war zuletzt stabil. In Sonntagberg haben wir derzeit zwischen 3.700 und 3.800 Einwohner. Zuzug gibt es schon, aber auch Abwanderung. Es herrscht eine gewisse Fluktuation. Man sieht, dass es Richtung Amstetten Zuzug gibt, während das Innere Ybbstal von Abwanderung betroffen ist. Deshalb sind Initiativen wie der Glasfaserausbau oder eine funktionierende Bahninfrastruktur ganz wichtig, um die Standortqualität zu erhalten.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.