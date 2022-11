Waidhofens Bürgermeister Krammer: „Wir haben gut gewirtschaftet“

NÖN: Die Teuerung ist derzeit das große Thema. Auch die Kommunen sind betroffen. Wie schlägt sich das im Budget, das nun erstellt wird, nieder?

Bürgermeister Werner Krammer: Die Gemeinden sind hier besonders betroffen. So rechnen wir bei den Löhnen mit einer Steigerung von acht Prozent. Für eine Stadt wie Waidhofen bedeutet das ungefähr eine Million Euro zusätzlich. Dazu kommen neue Dienstposten, vor allem im Bildungsbereich, wo die Aufgaben für die Gemeinden noch mehr werden.

Und wie wirkt sich die Teuerung am Energiesektor aus?

Krammer: Wir haben in Waidhofen einen Jahresstromverbrauch von ca. 2,5 Millionen Kilowattstunden und 3,5 Millionen Kilowattstunden bei der Wärme, davon 1,2 beim Gas. Wir wissen zwar noch nicht ganz, wo die Reise hingeht, rechnen aber in etwa mit einer Verdreifachung beim Strompreis. Dazu kommt die Zinssteigerung bei den Krediten. Obwohl wir mit fixverzinsten Krediten gut abgesichert sind, haben wir doch auch ein paar variable Kredite, die sich mit ca. 500.000 Euro Mehrkosten zu Buche schlagen. Mit der allgemeinen Teuerung sind hier alles in allem drei Millionen Euro rasch beisammen.

Und wie sieht es auf der Einnahmenseite aus?

Krammer: Bei der Kommunalsteuer erwarten wir zu den bisherigen fünf Millionen Euro Mehreinnahmen von rund zehn Prozent. Das gleicht also bei Weitem nicht unsere Mehrausgaben aus. Bei den Ertragsanteilen rechnen wir mit sehr moderaten Steigerungen gegenüber dem Vorjahr, wenn überhaupt, weil hier die Steuerentlastungsmaßnahmen der Regierung durchschlagen. In Summe gesehen, haben wir als Gemeinde nun eine Finanzsituation, die wir zuletzt 2008, 2009 so hatten. Da müssen wir uns entsprechend darauf vorbereiten.

Welche Projekte werden deshalb nun zurückgestellt?

Krammer: Da möchte ich noch nicht vorgreifen. Wir sind mit der SPÖ und der Liste FUFU derzeit in enger Abstimmung, um nicht nur das Budget für 2023, sondern einen mittelfristigen Investitionsplan bis 2027 zu erstellen. Wir haben große Projekte anstehen. Auf der anderen Seite haben wir seit der Wirtschaftskrise 2009 aber auch gut gewirtschaftet, sodass wir den Schuldenstand von damals 46 auf jetzt in etwa 40 Millionen Euro runterdrücken konnten. Wenn wir 2027, also gut 20 Jahre später, wieder auf einem ähnlichen Schuldenstand wie 2009 sein sollten, dann macht uns das keine großen Sorgen. Das heißt aber auch, dass wir bei gewissen Vorhaben einmal abwarten müssen, wie sich die Lage entwickelt. Wenn es darum geht, Schulen oder Kindergärten zu bauen, dann ist das eine Notwendigkeit. Trotzdem müssen wir schauen, wann der richtige Zeitpunkt dafür ist. 2023 wird ein intensives Planungsjahr für die großen Vorhaben, wie die Zusammenlegung der städtischen Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe, den Neubau des Feuerwehrzentrums Waidhofen und Zell, den Neubau des Feuerwehrhauses Wirts oder die Polytechnische Schule am beta campus.

Um Projekte zu finanzieren, stand zuletzt der Verkauf des Ärztezentrums am Oberen Stadtplatz zur Debatte. Wird es dazu kommen?

Krammer: Dieser Verkauf ist ein Thema für die Jahre 2023 bis 2027. Unser Ziel ist es, dass wir in diesen Jahren die Projekte umsetzen, die wir in der Pipeline haben. Natürlich ist das eine Finanzierungsfrage und das Ärztehaus ist da ein Joker.

Wie sieht es mit der Entwicklung von Kropf- und Kröllerhaus aus?

Krammer: Diese Projekte sind fix und gehen nächstes Jahr in die Planungsphase.

Und das Wertstoffsammelzentrum wird fix im Wirtschaftspark Kreilhof umgesetzt?

Krammer: Da laufen bereits die entsprechenden Gespräche mit dem gda, weil das doch eine große Fusion sein wird und wir noch klären müssen, wie und in welcher Konstellation man das bauen kann, sprich wer ist der Auftraggeber und wem gehört es dann. Ich habe zwar immer gesagt, mir wäre es am liebsten, wir wären ab 1. Jänner schon im gda, aber das wird sich wohl nicht ausgehen.

Ein Knackpunkt zwischen WVP, SPÖ und Liste FUFU war zuletzt die weitere Aufschließung der Schatzöd-Siedlung. Wie sieht es da jetzt aus?

Krammer: Wir sind in unseren Gesprächen übereingekommen, zunächst eine Wohnbedarfsanalyse für Waidhofen in Auftrag zu geben, um einmal wirklich ganz objektiv zu sehen, wo die Wünsche der Bevölkerung tatsächlich liegen. Solange diese nicht vorliegt, wird es keine weiteren Aufschließungen geben. Was wir noch diskutieren, ist aber unsere Kaufoption im Jahr 2025. Ich denke, wir sollten sie ziehen. Ob das mehrheitsfähig ist, schauen wir uns nun an. Grundsätzlich legen wir beim Wohnbau in den nächsten fünf Jahren den Fokus aber auf die Innenverdichtung.

Das Wohnprojekt Hochfeld ist somit vom Tisch?

Krammer: Da gilt das gleiche wie für die Schatzöd.

Werden die Wohnprojekte am Lokalbahnhof oder am beta campus vom Ergebnis dieser Bedarfsanalyse abhängen?

Krammer: Nein, diese Projekte sind auf Schiene. Auch die Überlegungen von Ernst Beneder für die Hammergasse wird das nicht tangieren, ebenso wenig wie die Pläne der Neuen Heimat, die Wohnungen entlang der Ybbsitzer Straße neu zu bauen – sie nennen das Reconstructing. Diese Vorhaben sind also ganz klar ausgenommen, da sie ganz wichtig für die Stärkung des Stadtzentrums sind. Eine Frage, die uns aber interessiert, ist, wie gehen wir damit um, dass Menschen das Bedürfnis nach Reihenhäusern, Doppelhäusern oder ähnlichem haben, und wie können wir da etwas ökologisch relevant anbieten. Das erwarten wir uns von dieser Wohnbedarfsanalyse. Was wir momentan merken, ist, dass Wohnungen in der Größe von rund 55 Quadratmetern und das Wohnen in Zentrumsnähe unglaublich gefragt sind. Entscheidend ist hier aber natürlich die Qualität des Angebots.

Zurück zum Energiethema: Seitens der Stadt ist man gerade dabei, eine Energiegemeinschaft aufzubauen und Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden zu forcieren. Was ist hier noch am Plan?

Krammer: Mit der Energiegemeinschaft gehen wir jetzt bis Ende des Jahres einmal derart in Betrieb, dass nur die städtischen Gebäude und Anlagen dabei sind. So wollen wir Erfahrung sammeln. Bis mit 1. Jänner 2023 tatsächlich die ganze Energiegemeinschaft in Betrieb gehen kann, müssen noch einige offene Fragen geklärt werden. In Sachen Photovoltaik haben wir für nächstes Jahr zwei große Projekte vor. Das eine betrifft die Terrasse des Parkbades, die wir mit Photovoltaik belegen wollen und das zweite ist das Dach des Schlosscenter-Parkdecks. Im Zuge von dessen Sanierung soll die ganze obere Etage überdacht und vollständig mit Photovoltaik belegt werden. Wir haben das Büro Kuster beauftragt, das auch im Wirtschaftspark Kreilhof eingebunden war, uns ein Energiekonzept für Parkbad, Eislaufhalle und Parkdeck Schlosscenter zu machen. Wenn man im Sommer das Parkbad heizt und im Winter die Eisanlage kühlt, stellt sich natürlich die Frage, was macht man mit der Abwärme und wie lässt sich das optimieren? Wir haben jetzt auch beschlossen, dass wir am Magistrat zwei Personen im Energiebereich aufnehmen werden. Dabei soll sich eine strategisch mit dem Energiemanagement auseinandersetzen, während die zweite unsere Anlagen im Sinne unseres Energieberichts optimieren soll. Wir nehmen das Energiethema wirklich sehr ernst und erwarten uns davon auch viel Einsparungspotenzial.

Beim Skigebiet Forsteralm hat man nun entschieden, den Liftbetrieb rigoros zurückzufahren und die Beschneiung einzustellen. Wird man im heurigen Jahr noch beschneien?

Krammer: Da wir bis Ende des Jahres noch einen alten Stromtarif haben, haben wir uns mit den anderen Gesellschaftern der Forsteralm darauf geeinigt, dass wir – so es die Witterung zulässt – heuer noch beschneien werden. Ab 1. Jänner wird der Strompreis aber einfach so hoch sein, dass sich eine Beschneiung wirtschaftlich nicht mehr ausgeht.

Wie sieht es mit der weiteren Begrünung der Innenstadt aus? Ist da für nächstes Jahr etwas vorgesehen?

Krammer: Nein. Wir konzentrieren uns in der Innenstadt in den nächsten fünf Jahren zum einen darauf, das Pflaster vollständig instandzusetzen – das wird noch zwei Jahre dauern. Zum anderen wollen wir die angesprochenen Immobilien, wie das Kröller- und das Kropfhaus, entwickeln und damit Frequenz in die Innenstadt bringen. Das Dritte ist der konsequente Ausbau der Radwege um die Anbindung an das Stadtzentrum voranzutreiben, weil das einerseits eine Chance für neue Kundensegmente und andererseits eine Verkehrsentlastung bedeutet.

Beim letzten Klimaprotest wurde gefordert, die Begegnungszone in der Innenstadt sichtbarer zu machen. Auch bauliche Maßnahmen wurden gefordert. Ist das ein Thema?

Krammer: Nein. Was wir machen werden, ist die Barrierefreiheit in der Innenstadt zu gewährleisten. Da soll es da und dort Absenkungen geben, damit man wirklich barrierefreie Zugänge zu den Gehsteigen bekommt. Aber dass wir die Gehsteige rückbauen, das schließe ich zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Seit der Gemeinderatswahl im Jänner gibt es eine Dreierkoalition der WVP mit SPÖ und Liste FUFU. Wie funktioniert das?

Krammer: Ich glaube, dass wir hier etwas geschafft haben, das nicht selbstverständlich ist, nämlich unabhängig vom Größenverhältnis eine respektvolle Partnerschaft zu entwickeln. Man ist natürlich nicht immer einer Meinung, es hat sich aber gezeigt, dass wir miteinander auf Augenhöhe reden und konstruktiv an Lösungen arbeiten können. So war bei den derzeitigen Budgetgesprächen durch den dauernden Austausch auch relativ rasch klar, welches Bild die Stadt in den nächsten Jahren beschreiben soll: nämlich eines im Schnittpunkt von Ökonomie, Ökologie und Sozialem.

