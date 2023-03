Zehn Jahre Verein Basilika Sonntagberg

NÖN: Herr Präsident, vor zehn Jahren wurde der Verein Basilika Sonntagberg gegründet. Ist für Sie als Obmann alles so gelaufen wie geplant?

Wolfgang Sobotka: Es ist uns gelungen, den Sonntagberg in das Bewusstsein der Mostviertler Bevölkerung zurückzurufen. Das zeigt, wie wichtig den Menschen dieses Wahrzeichen ist. Durch seine Weihe an die Heilige Dreifaltigkeit hat die Basilika eine besondere Stellung. Das wird auch an dem beträchtlichen Ausmaß an Spenden sichtbar. Die Renovierungsarbeiten selbst laufen plangemäß.

Abt Petrus, neben der kulturhistorischen und architektonischen Bedeutung der Basilika soll der Sonntagberg auch als spirituelles Zentrum neu erstrahlen. Was sind Ihre Ziele?

Abt Petrus Pilsinger: Jede Kirche, und die Basilika auf dem Sonntagberg erst recht, ist für den Gottesdienst gebaut. Der Bau der Basilika kommt erst dann so richtig zur Geltung, wenn sie mit Gläubigen gefüllt ist und wenn diese einstimmen in das Lob Gottes. Dies kann ich bei feierlichen Gottesdiensten erleben. Das berührt die Menschen. Umgeben von den Kunstwerken und berührt von Gebet und Gesang darf man die Gegenwart Gottes an diesem Ort erfahren. Darum geht es. Die Restaurierung dieses Kunstjuwels geschieht in der Absicht, dass die Basilika wie schon in den vergangenen Jahrhunderten im Gewand ihrer Schönheit Menschen mit Gott in Berührung bringt.

Herr Sobotka, ist es dem Verein gelungen, Menschen von der Notwendigkeit der Revitalisierung zu überzeugen?

Sobotka: Heute sind über 30 Gemeinden und rund 400 Einzelpersonen Mitglieder des Vereins. Das zeigt die enorme Breite, welche wir in den vergangenen Jahren erreicht haben. Ermöglicht wurde das durch die Reaktivierung der Basilika als Ziel offizieller Wallfahrten und Pilgergänge. Nicht zuletzt aufgrund ihrer herrlichen Lage wurde sie auch zur persönlichen Einkehr genutzt. Der Sonntagberg verleiht Halt und Orientierung. Beides ist unentbehrlich. Andererseits haben auch Unternehmen durch Veranstaltungen Einblicke in die Renovierungsarbeiten erhalten. So ist es gelungen, den Mehrwert einer Spende zu verdeutlichen.

Das Projekt ist nach zehn Jahren in die Zielgerade eingebogen. Was steht noch an?

Sobotka: Wer die Basilika am Sonntagberg sieht, stellt fest, dass die Revitalisierung nahezu abgeschlossen ist. Was aktuell noch ausständig ist, ist die Sanierung der Seitenaltäre, des Hochaltars von Melchior Hefele und der Brunnenkapelle sowie kleinere Änderungsarbeiten im Umfeld der Basilika. Aufgrund der Verzögerungen durch die Corona-Pandemie und der finanziellen Mittel benötigen wir dafür noch zwei bis drei Jahre.

Wie sieht es bei den Kosten aus?

Abt Petrus: Ich kann nur hoffen, dass diese im Rahmen von sechs Millionen Euro bleiben. Mithilfe eines Kredites hoffen wir, dass der finanzielle Beitrag des Stifts auch für die letzten Etappen geleistet werden kann. Für heuer sind 500.000 Euro vorgesehen.

Herr Präsident, planen Sie Abschlussfeiern nach der Revitalisierung und gibt es dazu schon einen Termin?

Sobotka: Die Revitalisierung des Sonntagbergs soll bei Projektabschluss in einem Buch präsentiert werden. Termin steht noch keiner fest. Wir planen nachhaltige Veranstaltungsformate, welche die Menschen zur Basilika locken sollen. Der Sonntagberg ist bereits beim Michaelikirtag, am Dreifaltigkeitssonntag und zu den Mittagskonzerten Gastgeber für hunderte Besucherinnen und Besucher. Diesen Erfolg wollen wir etwa mit den „Sonntagberger Nachtgesprächen“ fortsetzen.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.