Äußerst positiv entwickelt hat sich zuletzt die Corona-Situation in der Stadt Waidhofen. Mit Stand Montag waren in der Statutarstadt nur noch drei Personen mit dem Coronavirus infiziert. Am Montag der Vorwoche hielt man noch bei zwölf positiven Fällen.

Lediglich zwei Neuinfektionen kamen hinzu, während im selben Zeitraum elf Personen wieder gesund wurden. Acht Personen wurden in Quarantäne geschickt.

„Dass wir nun Musterschüler sind, ist wirklich sehr positiv.“Stadtchef Krammer

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Covid-19-Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen im Verhältnis zu 100.000 Einwohnern) sank seit Montag der Vorwoche von 98 auf 17,8. Das ist bundesweit der niedrigste Wert.

„Dass wir nun Musterschüler sind, ist wirklich sehr positiv“, freut sich Bürgermeister Werner Krammer. „Ich persönlich glaube ja, dass es uns mit den Tests rund um Weihnachten gelungen ist, Infektionsketten zu unterbrechen, indem wir asymptomatisch positive Fälle identifiziert haben.“

Natürlich dürfe man in die Zahlen nicht zuviel reininterpretieren, ergänzt der Stadtchef. „Aufgrund der Kleinheit unseres Bezirks haben kleine Veränderungen große Auswirkungen.“ Disziplin sei deshalb weiterhin geboten.

Auch in den meisten anderen Ybbstal-Gemeinden gingen die Infektionszahlen zuletzt zurück.

In Allhartsberg verzeichnete man am Montag nur mehr drei infizierte Personen, in der Vorwoche waren es noch vier. In Sonntagberg waren am Montag noch drei Personen mit dem Virus infiziert. Sieben waren es am Montag der Vorwoche. In Kematen hielt man am Montag bei zwei aktiven Covid-Fällen.

Vier positive Fälle zählte man am Montag in Ybbsitz. Vier Neuinfektionen kamen zuletzt hinzu, drei Personen gelten seit Montag der Vorwoche als wieder genesen.

Drei Personen galten am Montag in Hollenstein als Covid-positiv. Zwei neue Fälle kamen hinzu, zwei Personen wurden wieder gesund. Corona-frei ist man nach wie vor in Opponitz und St. Georgen/Reith.

Am Landesklinikum Waidhofen wurden mit Stand Montag zwei Corona-Patienten behandelt, eine intensivmedizinische Behandlung war bei keinem davon notwendig.

Impfstraße kann noch nicht in Betrieb gehen

Noch etwas länger als ursprünglich geplant, müssen ältere Personen im Ybbstal nun allerdings auf ihre Corona-Schutzimpfung warten. Eigentlich sollten in der Stadt Waidhofen schon am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag auf einer Impfstraße im Rothschildschloss Personen über 80 Jahre großflächig gegen das Virus geimpft werden. Darauf hat sich die Stadt Waidhofen mit den praktischen Ärzten, dem Roten Kreuz und dem Landesklinikum geeinigt. Daraus wird nun aber leider nichts.

Da derzeit nicht ausreichend Impfstoff geliefert werden kann und der Impfstoff der Firma AstraZeneca nur für Personen unter 65 Jahren verwendbar ist, kann die Impfstraße noch nicht in Betrieb gehen. Einen neuen Termin gab es zu Redaktionsschluss noch nicht.

„Durch die Verzögerungen bei der Impfstofflieferung haben wir zu wenig Impfstoff, um kommendes Wochenende losstarten zu können“, berichtet Stadtchef Krammer. „Bezüglich der weiteren Vorgehensweise warten wir noch auf detaillierte Informationen seitens der Impfkoordinationsstelle des Landes. Wir stehen aber Gewehr bei Fuß. Die Logistik im Schloss Rothschild steht. Die Ärzte und das Gesundheitspersonal sind bereit. Sobald wir vom Land Niederösterreich grünes Licht bekommen, können wir innerhalb eines Tages losstarten.“

Nichtsdestotrotz wird seitens des Magistrats empfohlen, dass sich Personen über 80 Jahre und Personen mit Trisomie 21 ab 10. Februar zu einer Impfung anmelden. Dies ist für die beiden genannten Gruppen ab Mittwoch, 10 Uhr, auf www.impfung.at/termin möglich. Aufgrund der leider nur sehr begrenzten Impfstoffmenge werden die meisten Termine vermutlich innerhalb weniger Stunden vergeben sein. Wöchentlich sollen aber weitere Impftermine freigeschaltet werden.

Auch Personen, die sich bereits vorregistriert haben, müssen sich anmelden. Für die Vorregistrierung ist eine E-Mail-Adresse notwendig. Angehörige werden gebeten, älteren Verwandten bei der Online-Vorregistrierung zu helfen. Sollte zusätzlich Hilfe notwendig sein, steht das Waidhofner Rathaus gerne zur Verfügung.

Ausgebaut wurde zuletzt auch das Testangebot in der Region. Im Schloss Rothschild in Waidhofen kann man sich nun auch am Samstag einem kostenlosen Antigen-Test unterziehen. Die Testungen seien ein zentrales Element bei der Bekämpfung der Pandemie, ist sich Stadtchef Krammer sicher. „Wir werden das weiter anbieten und ausbauen.“ Weitere Testmöglichkeiten gibt es nun auch in Hollenstein und Allhartsberg.