Beste Schützen der Hegeringe in Ybbsitz

Am Wochenende fand das gemeinsame Hegeringschießen der Hegeringe Ybbsitz und Waidhofen auf dem Ybbsitzer Hof der Familie Obermüller, vulgo Grestenberg, statt. Rund 50 Personen waren an der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung beteiligt. Das und die penible Ausrichtung durch die beiden Hegeringleiter Leopold Schwaighofer (Ybbsitz) und Thomas Handsteiner (Waidhofen) sind auch der Grund, warum die Veranstaltung wie am Schnürchen und stets unfallfrei abläuft.

Seit 2001 laden die beiden Hegeringe in gut gepflegter Nachbarschaft zu der Veranstaltung ein. Die Beteiligung war beachtlich: 41 Schützen aus Waidhofen und 63 aus Ybbsitz nahmen am Samstag und Sonntag an dem Bewerb teil, dazu Gäste aus nah und fern.

Thomas Handsteiner (links) und Landesjägermeister-Stv. Franz Hochholzer (rechts) gratulierten den besten Waidhofner Schützen Hermann Schörghofer, Stefan Heigl und Heribert Oder (von links). Foto: Lugmayr

Schwaighofer und Handsteiner konnten am Sonntagabend demnach auch gemeinsam mit Landesjägermeister-Stellvertreter Franz Hochholzer an die besten Schützen zahlreiche Preise verleihen. So erzielten in der allgemeinen Klasse Hermann Schörghofer vor Martin Kronsteiner und Madlen Zobel die meisten Ringe. In der Ybbsitzer Hegeringwertung hatten Hubert Heim vor Stefan Lueger und Roman Teufel die besten Ergebnisse. In der Waidhofner Wertung war Hermann Schörghofer vor Stefan Heigl und Heribert Oder erfolgreich. Die Mannschaftsklasse entschied das Team Sonntagberg für sich vor den Mannschaften Waidhofen1 und Prochenberg 1. Die Damenwertung entschied Madlen Zobel für sich, beste Ybbsitzer Schützin war Margarete Heim. Beim Glücksrad hatten Andrea Auer, Klaus Kloimwieder und Michael Fuchsluger die beste Hand.

Landesjägermeister-Stv. Franz Hochholzer (links) und Hegeringleiter Leopold Schwaighofer (rechts) gratulierten den besten Ybbsitzer Schützen Stefan Lueger, Hubert Heim und Roman Teufl (von links). Foto: Lugmayr

Mehr als 100 Sachpreise wurden vergeben, darunter Pirschgänge und Abschüsse für Rotwild, Rehwild und Schwarzwild. Den perfekten Rahmen für die Siegerehrung bot der Jagdhornbläserverein Ybbsitz.