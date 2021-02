Wildtiere haben sich durch jahrtausendlange Evolution sehr gut an den Winter angepasst und überstehen auch Notzeiten mit den im Herbst angelegten Fettreserven. Eine Winterfütterung hat das Ziel, der Wildpopulation über die harte Zeit zu helfen und Wildschäden zu reduzieren.

Reinhard Buder bei der Mufflonfütterung in der Eigenjagd „Michelbauer“ mit Hund Tina. Christa Hochpöchler

Reinhard Buder, Eigentümer der jüngsten Eigenjagd des Hegerings Waidhofen „Michelbauer“, betreut eine Mufflonfütterung. Jeden Tag, von November bis Ende März, macht er sich mit zwei Kübeln voll Futter auf den Weg in den Wald. „Besonders wenn viel Schnee liegt, schauen mir die Mufflons schon beim Füttern zu. Für die Rehe gibt es Heu, sie kommen jedoch nur, wenn viel Schnee liegt“, erzählt Buder.

Energie spart das Wild im Winter durch die Einschränkung der Bewegung, dazu benötigt es allerdings Ruhe. Durch die Corona-Pandemie ist die Freizeitgestaltung im Lebensraum der Wildtiere stark auf dem Vormarsch:

„Die Leute stellen im Wald ihre Zelte auf und übernachten. Mountainbiker erkunden nicht nur jeden noch so kleinsten Weg, sondern fahren mitten durch den Wald, das gibt enormen Stress für das Wild“, sagt Buder. Mit Wanderern hat er aber gute Erfahrung. Sie seien rücksichtsvoll und blieben bei Tageslicht auf den markierten Wegen.

Fotostrecke Ungewöhnliche Jagdsaison im Ybbstal

Bis zu 30 Mufflons kann Familie Schleifenlehner vom Küchenfenster aus mit dem Fernglas beobachten. „Es begann vor rund 45 Jahren, unsere Mutter war die Pionierin. Ein einzelner Widder kam am Anfang. Als wir mit der Winterfütterung begonnen haben, freuten wir uns schon über den Anblick von fünf oder sechs Mufflons“, erzählt Andreas Schleifenlehner.

Vier Generationen leben im Haus Schleifenlehner und alles dreht sich um die Jagd. Durch die Winterfütterung ist der Bestand stabil. Anton Schleifenlehner erkennt die meisten seiner Futtergäste: „Da gibt es den Widder mit der weißen Nase, den mit dem markanten Bart oder mit der schwarzen Färbung“.

Baron Rothschild hat Mufflons eingebürgert

„Mufflons waren in Österreich ursprünglich nicht heimisch“, erzählt Hegeringleiter Thomas Handsteiner. „Baron Rothschild hat die Mufflons in unserer Gegend eingebürgert, das Gatter wurde irgendwann löchrig – nun haben wir seit etwa 50 Jahren einen Mufflonbestand in freier Wildbahn.“ Die Inselpopulation an Mufflons in Atschreith ist standorttreu und überquert keinesfalls Straßen oder Geleise.

„Leider gibt es bei der Freizeitnutzung Interessenskonflikte. Touristik und Jägerschaft haben verschiedene Standpunkte, daher läuft derzeit ein Monitoring in Atschreith. Die Auswirkungen der verschiedensten Aktivitäten auf das Wild sollen untersucht werden“, erklärt Handsteiner.

Eine gesunde Mufflonpopulation ist das Ziel der Familie Schleifenlehner. Im Herbst ist Erntezeit. Anton Schleifenlehner ist Pirschführer bei den Jagdgästen: „Ein Mufflonabschuss ist schon etwas Besonderes. Ein Jäger des Jagdgebietes hat etwa alle 10 bis 15 Jahre die Möglichkeit eines Abschusses, fast immer werden die Widder präpariert.“

„Die Zeit im Winter nutzen die Jäger gerne mit der Trophäenpflege, die Reviereinrichtungen werden instand gesetzt und die Jägerstuben eingerichtet. Die Kameradschaft leidet jedoch momentan sehr“, bedauert Hegeringleiter Handsteiner.

Trophäenschau gestaffelt am Magistrat

Da während der Corona-Pandemie keine Hegeschauen durchgeführt werden können, es jedoch einen behördlichen Auftrag zur Vorlage der Trophäen gibt, wird es heuer im Magistrat Waidhofen eine zeitlich gestaffelte Bewertung mit anschließender Kennzeichnung der Trophäen geben.

Die Ehrungen werden direkt vom Landesjagdverband an die Jäger geschickt. Um die Artenvielfalt, insbesondere des Niederwildes wie Fasan, Feldhasen und Rebhuhn, zu erhalten, gehört die Bejagung des Raubwildes zu einer wichtigen Aufgabe der Jäger.

Besonders die jungen Jäger sind hier sehr aktiv. Stefan Heigl aus St. Leonhard/Walde hat innerhalb von wenigen Tagen zwei Füchse erlegt. „Da braucht es viel Sitzfleisch, fünf Schichten Kleidung und einen Ansitzsack. Jedes Mal sitze ich sicher vier bis sechs Stunden, den letzten Fuchs habe ich um drei Uhr morgens erlegt“, erzählt er.

Seit 28 Jahren ist Josef Frühwald Jagdleiter in St. Leonhard, Corona-bedingt musste er einiges im Jagdleben ändern: „Im Herbst gab es statt einer Treibjagd eine Ansitzjagd. Zu Mittag fährt jeder nach Hause, statt einer anschließenden Feier mit Schüsseltrieb schickt man sich auf WhatsApp die Fotos“, bedauert er.

Die Jäger haben gelernt, mit den Einschränkungen in dieser Pandemie zu leben. Doch es fehlen der Hörnerklang und die fackelumrahmte Streckenlegung. Gerade in der Krise wird erkannt, wie einzigartig die Rituale der Jagd sind.