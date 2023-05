Hubertusjünger aus Waidhofen an der Ybbs auf Platz zwei

Beim NÖ Jagdhornbläserwettbewerb in St. Georgen am Reith am vergangenen Wochenende erspielte die Jagdhornbläsergruppe aus Waidhofen an der Ybbs den zweiten Platz in der Leistungsgruppe Es. Mit zwei Selbstwahl- und zwei Pflichtstücken begeisterte und überzeugte die Gruppe die strenge vierköpfige Jury mit virtuoser Musikalität. Im Mai nächsten Jahres sind die Waidhofner Jagdhornbläser die Organisatoren und Gastgeber für den 9. Internationalen und den 53. NÖ Jagdhornbläserwettbewerb.

