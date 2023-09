Doppelter Erfolg für Jagdhornbläser Weyer in Gmunden

Schloss Ort in der Gemeinde Gmunden (OÖ) stand am vergangenen Wochenende ganz im Zeichen des Jagdhorns. Beim Internationalen Jagdhornbläserwettbewerbs, der am 9. September mit 42 teilnehmenden Gruppen und rund 500 Jagdhornbläserinnen und Jagdhornbläsern stattfand, stellte die Jaghornbläsergruppe Weyer gleich zweimal ihr Können unter Beweis.

In der Leistungsgruppe Es stellten sich die Bläser aus Weyer dem internationalen Vergleich. Unter 14 Jagdhornbläsergruppen in dieser Leistungsgruppe konnten sie sich erfolgreich behaupten und errangen erstmalig den Sieg. Die Landeswertung für Oberösterreich, in der sie als Titelverteidiger antraten, entschieden die Jagdhornbläser aus Weyer ebenfalls für sich und sind somit bereits das dritte Mal oberösterreichische Landesmeister.

Mit Stolz nahmen die zwölf Parforcehornbläser unter der Leitung von Hornmeister Leopold Buchriegler die Abzeichen in Gold entgegen.