Waidhofen/Ybbs: Jäger zeigten Trophäen

Hegeringleiter-Stellvertreter Martin Schnabler konnte am Sonntag zahlreiche Jägerinnen und Jäger zur gesetzlich vorgeschriebenen Trophäenbewertung im Gasthaus Kerschbaumer begrüßen. Die Erleger trophäentragender Wildstücke haben diese zur Bewertung und zur anschließenden öffentlichen Besichtigung vorzulegen.

Eröffnet wurde die Schau des Hegerings Waidhofen von den Jagdhornbläsern St. Leonhard/Walde unter der Leitung von Hornmeister Josef Frühwald mit dem Ruf „Die Jäger versammeln sich“. Dem Gedenken an verstorbene Waidkameraden folgte ein ausführlicher Bericht von Hegeringleiter-Stellvertreter Martin Schnabler.

Beeindruckend war die Rehwildstrecke von 1.193 Stück, davon 745 weibliche und 448 Böcke, was einem stabilen Abschuss entspricht. Die hegeringbesten Rehböcke wurden von Hubert Buchinger (Waidhofen II) und Hannes Heigl (St. Leonhard) erlegt. An Muffelwild gibt es in Waidhofen eine respektable Population, obwohl der Bestand in den letzten Jahren etwas zurückgegangen ist. Der nun gleichbleibende Bestand von rund 120 Stücken soll erhalten werden. Insgesamt wurden 48 Stück erlegt, der beste Muffelwidder kam von Gerold Nutz. Der durchgeführte Abschuss an Rotwild entspricht nur 55 Prozent, was auch auf eine Poolregelung zurückzuführen ist. „Wir sind kein Kerngebiet mehr beim Rotwild, der Bestand ist zurückgegangen“, berichtete Leo Lindebner. „Es ist erfreulich, dass es im vergangenen Jagdjahr keine Wildschäden gegeben hat, die traurige Bilanz ist jedoch, dass 190 Rehe nach Kollisionen mit Fahrzeugen verendeten.“

Appell für korrektes Verhalten im Wald

Seit der Corona-Pandemie ist die Freizeitgestaltung der Menschen im Lebensraum der Wildtiere stark im Vormarsch. „Darum möchte ich die Jagdaufsichtsorgane ersuchen, die Gäste auf ein korrektes Verhalten im Wald hinzuweisen. Das Wild spart Energie durch die wichtige Ruhe, dabei sollte es nicht gestört werden“, appellierte Lindebner. Seit Herbst 2021 ist Hannes Wagner Bezirksjägermeister. Er möchte über verschiedene Aktionen mit der nicht-jagenden Bevölkerung in Kontakt kommen, sei es über das Wildbret oder über Info-Veranstaltungen für Kinder. Weiters wies Wagner darauf hin, dass das Vorkommen von Schwarzwild umgehend zu melden sei, um ein mögliches Auftreten der Schweinepest zu verhindern. Der Schwerpunkt für 2022 solle, so der Bezirksjägermeister, auf das Hundewesen gelegt werden. Auch die nicht-jagenden Hundebesitzer sollten im richtigen Umgang mit dem Wald und dem Wild unterwiesen werden.

Abschließend wurden die Raubwildjäger geehrt. Der erfolgreichste Jäger war Stefan Heigl, gefolgt von Josef Kössl und Mario Schwein. Bezirksjägermeister Hannes Wagner lobte die bestens vorbereitete Hegeschau: „Im Bezirk gehört sie zu den besten Veranstaltungen!“

