Oberförster Thomas Handsteiner: „Es gibt keine strengen Winter mehr“

Es ist ruhig im Wald in Aschbach. Bis auf vereinzelte Tiergeräusche bleibt es still. Kein Wunder, denn wie Bezirksjägermeister Johann Wagner erklärt, ist das Wild zu dieser Jahreszeit vor allem in der Dämmerung aktiv. Jetzt, um 15 Uhr, verbergen sich die Wildtiere vor dem ungeschulten Auge.

Heimische Wildtiere – dazu gehören Rehwild und Niederwild – wie Hase, Fasan, Rebhuhn – oder Schwarzwild, sprich Wildschweine, die insbesondere entlang der Donau heimisch sind. Im Ybbstal kommen dann noch Hirsch, Gams und in Waidhofen Muffelwild dazu.

„Die Bestände entwickeln sich sehr gut, nur bei den Rebhühnern sinken die Zahlen. Ihnen fehlt aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung der Lebensraum. Umso wichtiger – und zwar für alle Wildtiere – sind Grünstreifen, die kluge Landwirte stehenlassen“, weiß der Jäger. Bei den Wildschweinen habe es vor drei Jahren eine große Zahl in Hollenstein gegeben. „Das war natürlich schlecht für die Landwirtschaft“, führt Wagner aus. Gemeinsam mit rund 2.500 Jägerinnen und Jägern – ein Fünftel davon Frauen – hat er als Bezirksjägermeister die heimischen Reviere im Blick.

Dämmerung meiden, auf Wegen bleiben

Obwohl immer mehr Menschen die Erholung in der Natur suchen, gebe es kaum Konflikte zwischen ihnen und der Jägerschaft, erzählt Wagner. Er appelliert beim Aufenthalt in der Natur auf Rücksichtnahme. „Wichtig ist, auf den Wegen zu bleiben und in den Dämmerungszeiten auf einen Aufenthalt zu verzichten. Hunde gehören an die Leine und gerade im Winter sollten die Futterplätze gemieden werden“, führt er aus. Übrigens, für viele unbekannt: Gefundene „Abwurfstangen“, sprich etwa Geweihe, dürfen nicht aus einem Wald entnommen werden. Diese gehören dem zuständigen Jäger oder der Jägerin. Nicht nur in den Wäldern kann man Tieren begegnen, sondern auch und gerade jetzt auf Straßen. „Vorausschauendes Autofahren, gerade im Herbst, aber auch im Frühling und in der Brunftzeit – Juli und August – kann viele Unfälle vermeiden“, rät der Bezirksjägermeister.

Jagd, das sei weit mehr als nur der Abschuss, das Töten der Tiere. „Das gehört natürlich dazu und dazu stehen wir auch. Ein Abschuss ist für das Tier der schnellste Tod. Die meiste Zeit verbringen wir aber nicht mit dem Schießen, sondern mit Beobachtung und vor allem der Hege“, weiß Wagner. Das beinhaltet unter anderem die Fütterung und – gerade in wie derzeit trockenen Zeiten – das Errichten von Wasserstellen. Ein guter Jäger, eine gute Jägerin will einen vielfältigen Bestand haben. Dazu gehöre eben die Entnahme von Tieren. „Der Abschussplan wird in Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptmannschaft festgelegt und richtet sich nach den Beständen. Wir schießen nicht wahllos. Wir versuchen, einen gesunden Wildbestand zu halten“, führt Wagner aus. Abschüsse seien notwendig, denn durch die Eingriffe des Menschen reguliere sich die Natur, entgegen anderslautenden Meinungen, nicht mehr selbst.

Johann Wagner bei einem der Hochstände beim Rundgang durch das Revier in Aschbach. Foto: Führer

Neben der eigentlichen Jagd spielt auch die kulturelle Tradition eine große Rolle, erzählt Johann Wagner. So gebe es mehr als 30 Jagdhornbläser, den Diana-Chor der Jägerinnen sowie den Männerchor. Nicht zuletzt verweist Wagner auf Wildbret als wichtige und gesunde Nahrungsquelle. „In Österreich wird eher weniger Wild gegessen, obwohl es gesünder als anderes Fleisch ist. Hasenfleisch hat zum Beispiel sehr viele Omega-3-Fettsäuren. Die Nachfrage steigt aber auf jeden Fall“, berichtet der Bezirksjägermeister.

Klimawandel auch aus jagdlicher Sicht spürbar

Thomas Handsteiner ist Förster im Revier des Stiftes Seitenstetten und Hegeringleiter des Hegerings Waidhofen. Durch seine Tätigkeit ist er in vier Hegeringen in der Region aktiv und hat so einen guten Überblick über die Wildbestände und deren Veränderung im Laufe der Jahre. „Das Hauptwild in unserer Region ist das Rehwild“, erzählt er. „Die Bestände haben in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Da spielt sicher auch die Klimaerwärmung eine Rolle, Rehe reproduzieren sich stark, wenn es ihnen gut geht. Das Rotwild geht hingegen in unseren Breiten etwas zurück und wird auch mühsamer zu bejagen.“

Auch aus jagdlicher Sicht sind also zunehmend Auswirkungen des Klimawandels zu bemerken. „In unseren Breiten gibt es keine wirklich strengen Winter mehr, dadurch steht auch die Notwendigkeit einer Winterfütterung, die ja eigentlich als eine Notzeitfütterung deklariert ist, in Frage“, erklärt der Hegeringleiter. „In großen Feldrevieren ist die Winterfütterung schon wichtig, aber dort, wo es viel Wald und viel Unterwuchs gibt, halte ich es persönlich nicht für notwendig, dass gefüttert wird. Da scheiden sich allerdings auch innerhalb der Jägerschaft die Geister.“

Ein weiteres, in den letzten Jahren viel diskutiertes Thema, ist die Rückkehr großer Raubtiere wie Wolf, Bär und Luchs in die heimischen Wälder. Vor allem Wolfssichtungen lassen oft die Gemüter hochschlagen. Einige Vertreterinnen und Vertreter der Landwirtschaft fürchten um ihre Viehbestände, während Naturschützerinnen und Naturschützer die Rückkehr des heimischen Raubtiers als ein wichtiges, natürliches Regulativ des Wildbestands und einen Beitrag zur Biodiversität begrüßen. „In unserer Gegend ist der Wolf überhaupt kein Thema, er ist in den letzten zehn Jahren vielleicht zweimal durchgezogen“, meint Handsteiner. „Die allgemeine Meinung geht aber in die Richtung, dass wir den Wolf nicht brauchen.“

Die Afrikanische Schweinepest stand in den letzten Monaten ebenfalls im medialen Interesse. Im Bezirk Amstetten sei die für den Menschen ungefährliche Viruskrankheit bisher kein Thema, meint der Hegeringleiter, da es bis auf an den nördlichen Rändern des Bezirks kaum Schwarzwild gebe. Er rät aber dennoch zur Vorsicht: „Die Jägerschaft ist angehalten, steril zu arbeiten. Jägerinnen und Jäger, die im betroffenen Ausland jagen, sollen vor der Rückkehr unbedingt ihre Kleidung desinfizieren.“

Anmeldungen zur Jagdprüfung steigen

Das Interesse an der Jagd ist in der Region jedenfalls auch bei jungen Menschen stark zunehmend, wie Handsteiner erklärt: „Es gibt immer mehr Neuanmeldungen zur Jagdprüfung im Bezirk Amstetten. Auch der Frauenanteil wird immer größer, was sehr erfreulich ist! Die Motivation dahinter ist einerseits der Aufenthalt in der Natur, andererseits auch das Kulinarische: Wildbret ist ein Spitzenprodukt und immer mehr Menschen wollen selbst erlegen, was sie am Teller haben wollen.“