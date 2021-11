Facettenreiche Blasmusik in Kleinreifling

Im neuen Dorfzentrum „D’Schmiedn“ gibt der Musikverein Kleinreifling am Samstag, 20., und Sonntag, 21. November, seine traditionellen Jahresabschlusskonzerte. Beginn ist am Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr.

Zum Jubiläum des 120-jährigen Bestehens des Vereins lautet das Thema und das titelgebende Stück „Auf uns!“ von Andreas Bourani. Ganz nach diesem Motto wird neben traditioneller Blasmusik auch klassische und zeitgenössische Musik zu hören sein. Dabei präsentiert die Blasmusikkapelle unter der Leitung von Kapellmeister Hannes Mayrhofer unter anderem Stücke von John Williams, Thomas Asanger und Henry Mancini. Im Anschluss an das Konzert sind die Gäste noch zu Getränken und kleinen Imbissen im Foyer eingeladen. Karten: 0680/1308517.