Alpenverein Waidhofen/Ybbs: Mitgliederzuwachs trotz Corona

Die Vorsitzende Susanne Gamp konnte bei der Hauptversammlung des Alpenvereins im Saal des Kolpinghauses zahlreich erschienene Mitglieder begrüßen.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder, insbesondere an Andreas Etzler, der am 11. März dieses Jahres auf tragische Weise am Ötscher ums Leben kam, folgten Berichte über das Vereinsgeschehen des letzten Jahres. Gamp verwies auf nach wie vor steigende Mitgliederzahlen. Die Sektion Waidhofen verzeichnet einen Zuwachs von vier Prozent und ist mit 3.430 Mitgliedern weiterhin die zweitgrößte Sektion Niederösterreichs.

Danach stand die Ehrung der langjährigen Mitglieder auf dem Programm: Dank und Anerkennung für ganze 70 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielt dabei Herbert Lettner. Geehrt wurden auch die jungen Wettkampfkletterer des Vereins für ihre Erfolge.

