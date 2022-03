Bilanz 2021: FF Gaflenz leistete knapp 7.000 Stunden

Werbung

Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie konnte Feuerwehrkommandant Christoph Hochpöchler die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gaflenz am Samstagabend wieder in gewohnter Art und Weise im großen Saal des Gasthofs der Familie Stubauer begrüßen.

Am Anfang stand traditionell das Totengedenken. Dabei wurde der Kameraden Johann Buder und Franz Strick gedacht, die im vergangenen Jahr verstarben. Darauf folgten die Standeskontrolle und die Angelobungen von vier ehemaligen Feuerwehrjugendlichen, die in den Aktivstand übergetreten sind. Auch ein neues Mitglied wurde begrüßt.

Zugskommandant Franz Desch führte als Moderator durch den Jahresrückblick 2021. Zu den Höhepunkten gehörte neben 79 größeren und kleineren Einsätzen vor allem die Flughelfer-Weiterbildung der Landesfeuerwehrschule, bei der über 150 Einsatzkräfte mit vier Hubschraubern in Gaflenz für Waldbrandeinsätze übten. Es konnten 2021 auch wieder größere Übungen und Ausbildungen in gewohnter Weise durchgeführt werden. Insgesamt wurden von den 111 Mitgliedern der FF Gaflenz knapp 7.000 ehrenamtliche Stunden aufgewendet. Beim Rückblick erinnerten sich die Kommandomitglieder jedoch auch an herausfordernde Situationen, wie z. B. den Verkehrsunfall, bei dem Pfarrer Karl Lindner ums Leben kam.

Auf den Rückblick folgten die Übergabe der Wissenstest-Abzeichen an die Feuerwehrjugendlichen und zahlreiche Beförderungen, Ernennungen und Auszeichnungen.

Für einen würdigen Abschluss sorgten die Ansprachen der Ehrengäste, darunter Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner, SPÖ-Parteiobmann Ferdinand Rettensteiner, Diakon Martin Rögner, Feuerwehrkommandant der FF Lindau-Neudorf Martin Maderthaner und Bezirks-Feuerwehrkommandant-Stv. Martin Scharrer.

