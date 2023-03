Kommando der FF Gaflenz stellte sich neu auf

Am Freitag, 10. März, konnte Feuerwehrkommandant Christoph Hochpöchler die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gaflenz sowie zahlreichen Ehrengäste zur Jahreshauptversammlung im Gasthof der Familie Stubauer begrüßen.

Zu Beginn wurde dem im Jahr 2022 verstorbenen Kameraden Ehren-Kommandant Franz Strick und auch kürzlich verstorbenen Familienmitgliedern der Feuerwehrkameraden gedacht.

Nach der Präsentation des Mitgliederstands und des Kassastand führte Zugskommandant Franz Desch als Moderator durch den Jahresrückblick. Insgesamt wurden von den 118 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Gaflenz, darunter 14 Jugendmitglieder, 81 Mitglieder im Aktivstand, 19 Mitglieder im Reservestand und drei Einsatzberechtigte, über 10.000 Stunden für Einsätze, Ausbildung und Jugendarbeit ehrenamtlich investiert. Außerdem bedankten sich die scheidenden Kommandomitglieder bei den Mitgliedern und ihren Helfern. Die Jugendmitglieder hatten besondere Andenken für das Jugendbetreuer-Team vorbereitet.

Die Jugendfeuerwehrmitglieder der FF Gaflenz erhielten ihre Wissenstest- und Leistungsabzeichen. Foto: FF Gaflenz, Christoph Hochstrasser

Daraufhin folgte die Übergabe der Wissenstest- und Jugendleistungsabzeichen an die Jugendfeuerwehrmitglieder sowie die Beförderungen von elf aktiven Feuerwehrmitgliedern. Außerdem konnten wieder Auszeichnungen wie die Bezirksverdienstmedaille in Bronze und Silber und auch zweimal die Florianmedaille des oberösterreichischen Landes-Feuerwehrverbandes an insgesamt fünf Kameraden verliehen werden.

Bei der Neuwahl des Kommandos unter der Leitung von Bürgermeister Andreas wurde Kommandant Christoph Hochpöchler einstimmig in seinem Amt bestätigt. Gerald Lengauer steht ihm als Feuerwehrkommandant-Stellvertreter zur Seite. Christoph Hochstrasser wurde erneut zum Schriftführer gewählt. Dominik Furtner folgt Anton Nagler als Kassenführer nach.

Das neue Feuerwehrkommando der FF Gaflenz. Foto: FF Gaflenz, Christoph Hochstrasser

Darauf folgte die Ernennung der neuen Kommandomitglieder: Zugskommandant Kopf Christoph, Zugskommandant des LuN-Zugs Andreas Hochstrasser, Gerätewart Thomas Nagler, Atemschutzwart Gerald Mitterer und sein Stellvertreter Jonathan Rossak, Jugendbetreuer Christoph Garstenauer, Gruppenkommandant Matthias Riedler sowie Fachbeauftragter für den Drohnenstützpunkt Andreas Steindler.

Die scheidenden Kommandomitglieder wurden schließlich ebenfalls als Dank für ihre Leistungen befördert und mit Ehrungen ausgezeichnet, unter anderem wurde Anton Nagler nach fünfzehnjähriger Tätigkeit als Kassenführer der FF Gaflenz zum Ehren-Amtswalter ernannt.

Die scheidenden Kommandomitglieder wurden nach der Wahl als Anerkennung für ihre Verdienste befördert und ausgezeichnet. Foto: FF Gaflenz, Christoph Hochstrasser

Für einen würdigen Abschluss sorgten die Ansprachen der Ehrengäste, darunter Bürgermeister Andreas Kaltenbrunner, SPÖ-Parteiobmann Ferdinand Rettensteiner, FLG-Parteiobmann Siegfried Brenn, Diakon Martin Rögner, Pflichtbereichs-Kommandant-Stv. sowie Feuerwehrkommandant der FF Lindau-Neudorf Martin Maderthaner und Bezirks-Feuerwehrkommandant Wolfgang Mayr.

