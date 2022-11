Landjugend Opponitz: Vorstand neu gewählt

Am 25. Oktober fand die Jahreshauptversammlung der Landjugend Opponitz im neu renovierten Jugendheim statt. Dazu konnten auch einige Ehrengäste sowie Mitglieder des Nachbarsprengels Hollenstein begrüßt werden.

Die Eröffnung und Begrüßung erfolgte durch Michael Schallauer und Leiter-Stellvertreterin Anna Haselsteiner, da Leiterin Isabella Weidenauer nicht anwesend war. Sabine Brenn, Melanie Brenn und Elisa Kopf ließen das Jahr mit einem Tätigkeitsbericht Revue passieren. Eine dazugehörige Power Point zeigte, was sich im abgelaufenen Sprengeljahr so alles getan hatte. Danach wurden die in diesem Jahr neu beigetretenen Mitglieder begrüßt. Der Verein darf sich über neun Neuzugänge freuen. Außerdem erfolgte die Neuwahl des Vorstands. Die Bezirksleitung Lukas Mayer und Lisa Hochpöchler übergab der neuen Leitung den Vorsitz. Neue Mitglieder im Vorstand sind Markus Pechhacker (Brauchtumsreferent), Lukas Haselsteiner (Kassier-Stellvertreter), Daniel Weidenauer (Bezirksreferent), Katrin Roseneder (Medienreferentin) und Bianca Hauenschild. Dank für die tatkräftige Unterstützung im Vorstand gab es für Anna Haselsteiner und Clemens Blaimauer.

