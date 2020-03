Am vorvergangenen Samstag lud der Waidhofner Imkerverein zur Jahreshauptversammlung. Ein besonderer Schwerpunkt galt dabei der Vorstellung der Mappe „Wissenssammlung der Waidhofner Imkerschaft“, welche als Leitfaden in der praktischen Imkerei an alle Mitglieder ausgegeben wurde.

Für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit wurde im Zuge der Versammlung Engelbert Spindelberger und Hermann Streicher das Goldene Verdienstabzeichen verliehen. Walter Asanger, Johann Berger, Gerhard Desch, Leopold Hirtenlehner, Siegfried Nykodem, Leopold Oberländer und Hedwig Wechselauer wurden mit dem Silbernen Abzeichen geehrt.

Zum bevorstehenden 85. Geburtstag wünschte der Verein Franz Zehetner und Rupert Pechgraber sowie zum 75er Engelbert Spindelberger alles erdenklich Gute.

Im Anschluss hielt Wanderlehrer Josef Niklas einen interessanten Vortrag zum Thema „Honigqualität und Betriebshygiene“. Damit sind die Waidhofner Imker bestens für die bevorstehende Honigsaison vorbereitet.