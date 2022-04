Musikkapelle St. Georgen/Klaus: Alfred Korntheuer ist neuer Obmann

Werbung

Am Sonntag, 27. März, fand im Gasthaus Kerschbaumer die Jahreshauptversammlung der Trachtenmusikkapelle St. Georgen/Klaus statt.

Nach dem Tätigkeitsbericht und einem Rückblick auf zwei schwierige, von Corona geprägte Jahre durch Kapellmeister Peter Steinbichler schritt Bezirkskapellmeister Robert Wieser zu den Ehrungen: Stefan Figerl erhielt für 15-jährige aktive Musikausübung die Ehrenmedaille in Bronze, Michaela Grabner und Alfred Korntheuer für 25 Jahre die Ehrenmedaille in Silber. Silvia Feistritzer bekam das Marketenderinnen-Abzeichen in Silber (7 Jahre), während Gerhard Bleiner und Lukas Hintsteiner das Ehrenzeichen für besondere Verdienste überreicht bekamen.

Foto: Musikkapelle St. Georgen/Klaus

Anschließend nahm Bürgermeister Werner Krammer die Neuwahlen vor. An der Spitze des neuen Vorstands steht Obmann Alfred Korntheuer, seine Stellvertrung übernimmt Michaela Grabner.

Im Anschluss daran stand vor allem der Abschied von Obfrau Irene Mayr im Mittelpunkt. Diese legte nach sechs Jahren ihr Amt zurück, will der Kapelle aber weiterhin musikalisch treu bleiben. Für sie und den „alten“ Vorstand gab es nicht nur Worte des Dankes, sondern auch Geschnke. Zum Abschluss stieß man auf gemeinsame Erfolge und Erlebnisse – in Vergangenheit und Zukunft – an.

