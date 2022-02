Neuwahl bei der Volkstanzgruppe Hollenstein

Die Volkstanzgruppe Hollenstein versammelte sich vergangenen Samstag im Gasthaus zur Traube, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen.

Neben einem Rückblick wurde auch der Vorstand neu gewählt. Sandra Gruber und Marco Aigner bedankten sich für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr und legten ihre Ämter als Leiter nieder. Einstimmig wurden dann Sandra Gruber wieder und Tobias Schnabler neu als Leiter gewählt. Als Stellvertretung stehen ihnen künftig Lisa Spörer und Marco Aigner zur Seite. Als Kassier fungiert Martin Spörer mit Unterstützung von Stefan Gruber. Das Amt der Schriftführerin übernimmt Marlene Schnabler, ihre Stellvertreterin ist Helene Auer.

Aus der Volkstanzgruppe ausgetreten ist sowie sein Amt als Tanzleiter zurückgelegt hat Bernhard Jagersberger. Er war seit 2004 aktives Mitglied bei den Hollensteiner Volkstänzern und hat viel Herzblut in den Verein gesteckt. So konnten unter seiner Leitung beim Volkstanzwettbewerb „Auftanz“ der Landjugend Niederösterreich die Kategorie-Siege in Bronze, Silber und Gold in den Jahren 2011, 2012 und 2013 sowie die Kategorie-Siege in Bronze und Silber in den Jahren 2018 und 2019 ertanzt werden.

