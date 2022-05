Verdiente Musiker in Windhag geehrt

Vollbild

Bezirksobmann Harald Weidinger (2. von rechts) überreichte das goldene Ehrenzeichen für 40 Jahre aktives Musizieren an Kapellmeister Thomas Mader thaner, Franz Mayer, Karl Palmetshofer und Johann Gassner (von rechts). Die Ehrenmedaille in Silber (25 Jahre) gab es für Obmann Stefan Loibl (links). Die Jungmusiker Paula Schmid, Felicitas Scholz, Lena Eibner, Hannah Pechhacker und Fridolin Schmid (von links) wurden in die Kapelle aufgenommen. Obmann Stefan Loibl (links), Bürgermeister Werner Krammer (3. von rechts) und Kapellmeister Thomas Maderthaner (rechts) gratulierten.

