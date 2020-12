Tödlicher Forstunfall. Der Hollensteiner Herbert Mandl kommt im Februar bei einem tragischen Forstunfall am Königsberg ums Leben. Der 41-jährige Landwirt hinterlässt seine Frau und vier Kinder. Das ganze Dorf steht unter Schock.

Neuwahl der Bauernkammer. 2.145 Landwirte machen Anfang März im Kammerbezirk Waidhofen von ihrem Recht Gebrauch, ihre Standesvertretung zu wählen. 73,5 Prozent der Stimmen entfallen auf den Bauernbund, 26,5 Prozent auf den Unabhängigen Bauernverband (UBV). Damit gelingt den Unabhängigen Bauern in Waidhofen das landesweit beste Bezirksergebnis. Der Bauernbund muss in der Bezirksbauernkammer ein Mandat an den UBV abgeben. Die ÖVP-Bauern halten somit bei 18 der insgesamt 24 Sitze. Die restlichen sechs Sitze entfallen auf den UBV. Sowohl Bauernbund-Spitzenkandidat Mario Wührer als auch UBV-Spitzenkandidat Hubert Buchinger sind mit dem Ergebnis zufrieden. Buchinger wird den Kammerbezirk Waidhofen für den UBV künftig auch in der Landeslandwirtschaftskammer vertreten. Seitens des Bauernbundes wird der Sonntagberger Gregor Übellacker Landeskammerrat.

Großeinsatz im Wirtschaftspark. In der Halle eines metallverarbeitenden Betriebs im Wirtschaftspark Kematen kommt es bei einem Wasserstofftank zu einer explosionsartigen Verpuffung von Wasserstoffgas. Durch die Stichflamme, die sich dadurch entzündet, werden zwei Arbeiter verletzt. 90 Feuerwehrleute von insgesamt acht Feuerwehren stehen im Einsatz.

Beta-Campus wird konkret. Ein Ort, an dem sich die Bereiche Wohnen, Arbeiten, Ausbildung, Forschung und Freizeit ineinander verschränken, soll mit dem Beta-Campus am Areal der alten Bene-Fabrik auf der Zell in Waidhofen geschaffen werden. Wie dieser Campus aussehen soll, darüber machen sich elf namhafte Architekturbüros im Rahmen eines Architekturwettbewerbs Gedanken. Ende Jänner präsentieren sie im Kristallsaal des Rothschildschlosses ihre Ideen der Öffentlichkeit. Als Leitprojekt für die weitere Bearbeitung wählt die Jury unter dem Vorsitz von Architekt Ernst Beneder die Projektvorschläge der Architekturbüros „HALLE 1“ aus Salzburg sowie „Hertl“ aus Steyr aus.

Allhartsberg sichert Wasserversorgung. Gemeinsam mit der Firma Austria Juice errichtet die Gemeinde Allhartsberg in Kröllendorf im Bereich Angerholz vier Trinkwasserhochbehälter, wobei die Firma Austria Juice drei und die Gemeinde einen Hochbehälter betreiben wird. In weiterer Folge wird eine Trinkwasserleitung von Amstetten bis zu den neuen Hochbehältern errichtet, welche dann Amstettner Wasser an die Gemeinde liefert. Mit diesem Projekt möchte Allhartsberg die Versorgung mit Trinkwasser für die Zukunft absichern.

Biber im Stadtgebiet . Biber sind in Waidhofen auf beiden Seiten des Ybbsufers an der Ybbslände aktiv und fällen mehrere Bäume. Vermutet wird, dass es sich um ein Biber-Paar und seinen Nachwuchs handelt, die zwischen Winterwehr und Kaiser-Jubiläums-Kraftwerk ihr Revier bezogen haben. Wichtige Bäume, die von den Bibern noch nicht angenagt worden sind, werden mit Netzen und Drahtgeflechten gesichert.

Narrentreiben in Waidhofen . Ein voller Erfolg ist der Waidhofner Faschingsumzug Ende Februar. Nach vier Jahren Pause lockt das bunte Narrentreiben tausende Besucher in die Innenstadt. Angeführt von der Stadtmusikkapelle beteiligen sich 34 Gruppen an dem Umzug.

„Bürger, ärgere dich nicht!“, rief der Gemeinderat als Motto für seinen Wagen beim Waidhofner Faschingsumzug Ende Februar aus: Peter Engelbrechtsmüller, Mario Wührer, Silvia Hraby, Sylvia Tazreiter und Martin Dowalil (1. Reihe, von links), Dieter Bures, Armin Bahr, Karl-Heinz Knoll, Nadja Koger, Kurt Freunthaler und Katharina Bahr (2. Reihe, von links). Kössl

Restaurierung der Basilika geht weiter. Das Querhaus und die Grabkapelle stehen bei der sechsten Restaurierungsetappe der Basilika Sonntagberg am Plan. 500.000 Euro werden dafür aufgewendet. Seit 2015 wird das Gotteshaus rundumsaniert. Insgesamt sollen die Arbeiten zehn Jahre dauern, wobei nicht nur die Basilika, sondern auch die Kunstschätze der Kirche und der Schatzkammer sowie der Türkenbrunnen saniert werden.

Tödlicher Autounfall. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 31 in St. Georgen/Reith kommt Ende März eine junge Oberösterreicherin ums Leben.

Schnelles Internet im Vorderen Ybbstal. Kematen, Allhartsberg und Sonntagberg sollen an das Breitbandnetz angeschlossen werden. In allen drei Gemeinden werden die notwendigen 40 Prozent Zustimmung zum Glasfaserausbau erreicht. Realisiert wird der Glasfaserausbau von der NÖ Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG).

Bub stürzt zur Ybbs ab. Schwere Verletzungen zieht sich ein 13-jähriger Bub aus Waidhofen im April beim Spielen zu. Als er auf der öffentlich zugänglichen Terrasse vor dem Waidhofner Schlosscenter seinem Freund demonstrieren will, wie er auf eine Mauer, die als Abgrenzung zur Ybbs dient, springen kann, stolpert er und stürzt rund sechs Meter auf die Ybbsböschung hinunter. Passanten bemerken den Unfall und eilen dem Buben zu Hilfe.

Maistrichaktion im Redtenbach. Unbekannte Aktivisten bringen Ende April einen Mehrzweckstreifen in der Waidhofner Redtenbachstraße auf, um den Wunsch nach einer durchgängigen Radweganbindung der Bachwirtsiedlung an die Innenstadt zu untermauern. Neben Sympathiebekundungen hagelt es auch Kritik. Wenig begeistert zeigt sich auch Bürgermeister Werner Krammer.

Grünraum in der Stadt. In Waidhofen beginnt man im Frühjahr damit, die Innenstadt grüner zu gestalten. Neues Innenstadtmobiliar, wie Rankgerüste für Grünpflanzen, Sitzbänke und Fahrradständer, wird aufgestellt. In weiterer Folge sollen am Freisingerberg Bäume gepflanzt werden.

Großauftrag für IFE. Die Firma IFE mit Hauptsitz in Kematen erhält den Auftrag, für 94 Züge der Londoner U-Bahn 3.760 Türsysteme zu liefern, nachdem das Mutterunternehmen Knorr-Bremse sich von Siemens Mobility einen Großauftrag über Einstiegssysteme im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich gesichert hat.

Neues Sporthaus in Ybbsitz. Im Mai erfolgt der Spatenstich für das neue Ybbsitzer Sporthaus beim Fußballplatz. 1,4 Millionen Euro soll der Bau kosten. Im Sommer 2021 soll das neue Sporthaus eröffnet werden.

Klimamanifest für Waidhofen. Einstimmig beschließt der Waidhofner Gemeinderat Ende Juni ein Klimamanifest. Dessen oberstes Ziel ist es, die Stadt Waidhofen bis zum Jahr 2040 CO 2 -neutral zu machen.

Spektakulärer Cobra-Einsatz. In der Werkstatt des Autohauses Hojas gerät im Juni eine Flasche mit Acetylengas in Brand. Erste Versuche der Feuerwehr, den Brand aus sicherer Entfernung zu löschen, scheitern. Die brennende Flasche wird gekühlt und nach draußen in den Hochwasser führenden Schwarzbach gebracht. Das Polizeieinsatzkommando Cobra schießt die Flasche mit gezielten Schüssen auf.

Stadthistorie im Fokus. Im Zuge der „Black Lives Matter“-Bewegung kommt es in Waidhofen zu einer Diskussionen um den Mohrenkopf im Stadtwappen und die Inschrift zur Türkenbelagerung am Stadtturm. Seitens der Stadt beauftragt man Historiker, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Man entscheidet: Das Wappen bleibt, die Turmaufschrift soll durch eine Tafel erklärt werden.

Kultursommer. Unter strengen Corona-Sicherheitsregeln startet der Waidhofner Kultursommer mit den Konviktgartenkonzerten. Ein weiteres Highlight bildet im Juli die „Oper rund um“-Inszenierung von „Orpheus in der Unterwelt“ in der Eishalle Waidhofen. Im August wartet das Waidhofner Schlosshofkino mit hochkarätigen Filmen aus Österreich auf und steht Opernstar Günther Groissböck mit der Trachtenmusikkapelle Windhag auf der Bühne des Alpenstadions.

Trotz Coronapandemie kann die „Oper rund um“ von Intendantin Anna Bernreitner in der Eishalle Waidhofen im Juli über die Bühne gehen. Das Publikum erlebt eine freche Inszenierung von Jacques Offenbachs „Orpheus in der Unterwelt“ auf künstlerisch höchstem Niveau. Lugmayr

Ausbau der Radwege. Die Ybbstalgemeinden investieren ins Radwegnetz. In Allhartsberg wird im Zuge der Straßensanierung zwischen Hiesbach und Kröllendorf ein Stück Radweg mitgebaut. Ein Radweg von Kröllendorf nach Wallmersdorf befindet sich in Planung. Auch in Sonntagberg arbeitet man an einem Radwegkonzept. Geht es nach Kematen, soll der Radweg von Amstetten ins Ybbstal auf Kematner Seite verlaufen. Dafür bräuchte es aber eine Radbrücke über die Ybbs. In Waidhofen möchte man in fünf Jahren alle Nachbargemeinden mit Radwegen an die Stadt angebunden haben. Das erste Teilstück der Radanbindung nach Gaflenz und jenes in die Bachwirtsiedlung werden fertiggestellt. Richtung Gstadt soll ein neuer Radweg auf der Bahntrasse verlaufen. Der Radweg nach Böhlerwerk soll bis 2023 umgesetzt werden. In Ybbsitz steht 2021 der Radwegbau auf der einstigen Bahntrasse zwischen Schütt und Steinmühle am Plan.

Neuer Opponitzer Pfarrer. Der Ybbser Pfarrer Hans Wurzer übernimmt mit September die Pfarre Opponitz. Die Gemeinde ist Wurzer nicht unbekannt, war er hier doch, bevor er im Alter von 35 Jahren zum Priester geweiht wurde, als Forstarbeiter tätig. Bundesweit bekannt ist der Geistliche auch als Kapitän der Priester-Nationalmannschaft.

Ybbsitzer Wasserkraft. Im Oktober wird in Ybbsitz das Wasserkraftwerk „Am Wöhr“ offiziell eröffnet. Bereits seit Mitte August ist es in Betrieb. Schon in den ersten 30 Tagen hat das Kraftwerk das Plansoll von 40.000 Kilowattstunden (kWh) leicht erreichen können. 45 Prozent des Gemeindestrombedarfs können damit abgedeckt werden.

Neuer Naturpark. Anfang Oktober wird der Naturpark Ybbstal aus der Taufe gehoben. Die Idee dabei ist, auf lange Sicht die Naturparke im Ybbstal zu einem gemeinsamen Naturerlebnis zu verbinden. Mit dem Waidhofner Naturpark Buchenberg, dem Hollensteiner Naturpark Eisenwurzen und dem Naturpark Ötscher-Tormäuer bestehen bereits drei renommierte Naturparke, nun kommt ein vierter dazu. Geht es nach dem Willen der Vereinsgründer, sollen sie à la longue verbunden und gemeinsam bewirtschaftet werden. Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer folgt als Obmann der NÖ Naturparke seinem Vorgänger an der Stadtspitze Wolfgang Mair nach.

Hanger wird ÖH-Chefin. Anfang Oktober wird die Ybbsitzer Jus-Studentin Sabine Hanger zur Vorsitzenden der österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) gewählt. Sie löst in dieser Funktion Adrijana Novakovic von den Grünen und Alternativen Student_innen (GRAS) ab.

Erstes Kurzfilmfest. Eine gelungene erste Auflage erlebt Mitte Oktober das Kurzfilmfestival Kurz.Film.Zuckerl des Vereins Filmzuckerl in der Filmbühne Waidhofen. Zwölf Kurzfilme werden gezeigt und ein Jury- und ein Publikumssieger ermittelt. Der mit 1.000 Euro dotierten Hauptpreis geht an den Spielfilm „Ene Mene“.

Rathausumbau in Hollenstein. Das Hollensteiner Rathaus wird saniert und zu einem modernen Verwaltungszentrum umgebaut. Im Herbst übersiedelt die Gemeindeverwaltung aus ihrem Provisorium im Vereinshaus wieder an ihren angestammten Platz.

Auto zwischen Bahnschranken. Großes Glück haben eine 72-jährige Pkw-Lenkerin und ihre Beifahrerin im November in Waidhofen. Da die Lenkerin beim Bahnübergang Patertal übersieht, dass die Signalanlage schon rot blinkt, fährt sie weiter. Das Auto wird vom Bahnschranken eingeschlossen. Die heranbrausende Rudolfsbahn erwischt das Auto links hinten – da eine Notbremsung eingeleitet wurde, zum Glück nur noch mit relativ geringer Geschwindigkeit. Die beiden Frauen kommen mit dem Schrecken davon.

Die Citybahn wird verkürzt. Mit dem Fahrplanwechsel am 13. Dezember verkehrt die Waidhofner Stadtbahn nur mehr zwischen dem Hauptbahnhof und dem Vogelsang. Dafür fährt sie fortan wochentags im Halbstundentakt. Neue Haltestellen gibt es in der Kupferschmiedgasse und der Pestalozzistraße. Neue Sicherungsanlagen bei den Eisenbahnkreuzungen sollen dafür sorgen, dass die Citybahn bald nicht mehr hupt.

Was passierte im Jahr 2020 noch im Ybbstal:

