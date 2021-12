Das war das Jahr 2021 im Ybbstal

Pandemie hält Ybbstal in Atem

Am Jahresanfang sind die Nachwehen des Weihnachtsfestes spürbar. In Waidhofen überspringt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen die 500er-Marke. Gleichzeitig ziehen bei einem nicht angemeldeten „Spaziergang“ 280 Maßnahmengegner durch die Stadt. Im Waidhofner Rothschildschloss wird eine dauerhafte Teststraße eingerichtet. Viele Gemeinden ziehen nach. Die Infektionszahlen gehen zurück. Anfang Februar verzeichnet man in Waidhofen nur noch drei aktive Fälle. Die Schulen gehen wieder in Betrieb, der Lockdown wird schrittweise aufgehoben. Ende Februar wird die erste Impfstraße im Rothschildschloss eingerichtet. 1.075 Menschen nutzen das Angebot.

Ende März erreicht die dritte Corona-Welle das Ybbstal voll. Die Infektionszahlen steigen. Ausreisetests im Nachbarbezirk Scheibbs sind die Folge. Die angrenzenden Ybbstalgemeinden rüsten beim Testangebot nach. Ende April entspannt sich die Lage. Hollenstein und St. Georgen/Reith sind Anfang Mai Corona-frei. In Waidhofen wird Ende Juni nur noch ein aktiver Fall registriert. Anfang Juli ist die Stadt erstmals wieder ohne aktiven Covid-Fall.

Dem „Sommer wie damals“ folgt im Herbst die vierte Corona-Welle. Anfang Oktober verzeichnet man in Waidhofen mehr als 1.000 Infektionen seit Pandemiebeginn. Anfang November werden im Bezirk Amstetten und der Stadt Waidhofen Ausreisekontrollen eingeführt. Die Infektionen nehmen dennoch zu. Waidhofen ist mit Inzidenzwerten über der 2.000er-Grenze eine Zeit lang bundesweiter Spitzenreiter. Der nächste Lockdown folgt. Waidhofen setzt auf ein niederschwelliges Impfangebot und geht dabei auch in die Ortsteile.

Der Lockdown wirkt, die Infektionszahlen gehen zurück. Doch die Spaltung der Gesellschaft wird auch im Ybbstal sichtbar: Eine von der FPÖ mitgetragene Demo und eine Kundgebung der Impfskeptiker-Partei MFG sowie mehrere unangemeldete „Spaziergänge“ gegen Corona-Maßnahmen und Impfpflicht finden am Jahresende in Waidhofen statt.

Feuerwehren wählen Kommandos neu

6.600 Mitglieder von 88 Feuerwehren wählen zwischen Jänner und März ihre Kommandos neu. Bei einigen Ybbstaler Wehren kommt es dabei zu einem Wechsel an der Spitze. Bei der FF Zell folgt Ulrich Kromoser Josef Rauchegger nach. Bei der FF Opponitz übernimmt Wolfgang Pießlinger von Werner Pießlinger. Bei der FF St. Georgen/Reith übergibt Patrick Kronsteiner an Stefan Göttlinger und bei der BTF voestalpine Precision Strip hat künftig Lukas Albrechts statt Roland Schmoll das Kommando inne. Den Abschnitt Waidhofen-Stadt leitet nun Michael Höritzauer, den Abschnitt Waidhofen-Land Leopold Herzog.

Neuer Ortsvize

Weil er mit den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung nicht einverstanden ist, legt der Ybbsitzer Vizebürgermeister Anton Teufl (ÖVP) sein Gemeinderatsmandat zurück. Bauernbündler Georg Stockner folgt ihm als Ortsvize nach.

Gastronomie im Umbruch

Das Sisters am Oberen Stadtplatz in Waidhofen schließt nach 15 Jahren seine Pforten. Dominik Schröter führt das Lokal als „Dotgi’s Pub“ weiter. Der Landgasthof Steinmühl stellt den Betrieb infolge der Corona-Pandemie ein. Der Betrieb wird als Frühstückspension adaptiert und zwischen Gasthof und Kleiner Ybbs ein Campingplatz angelegt. Skistar Thomas Sykora übernimmt mit seiner Frau Verena die Waidhofner Milchbar und macht daraus das MOMO. Alexander Grabner eröffnet in Ybbsitz das renovierte Gasthaus zum Goldenen Hirschen neu, während in Oberland das Traditionsgasthaus Kases und in Waidhofen die Grill.Bar dichtmachen.

Tobias Lagler ist Neujahrsbaby 2021

Am 1. Jänner um 8.15 Uhr erblickt der kleine Tobias, der zweite Sohn der jungen Sonntagberger Wirtsleute Eduard und Kathrin Lagler, am Landesklinikum Waidhofen das Licht der Welt. Der 2.660 Gramm schwere und 47 Zentimeter große Bub ist damit das Waidhofner Neujahrsbaby 2021. Hebamme Melanie Halbertschlager und Primar Yanko Petkov gratulieren.

Sporthalle wird umgebaut

Im Februar starten die Sanierungs- und Umbauarbeiten an der Waidhofner Sporthalle. Die in den 70er-Jahren erbaute Sportstätte wird auf 9,50 Meter erhöht und somit für den Volleyball-Sport wettkampftauglich gemacht. Im Juli wird Dachgleiche gefeiert. Im Jänner 2022 soll die Halle eröffnet werden.

Erfreuliche Entwicklung am Arbeitsmarkt

Angespannt ist die Situation am Jahresanfang am Ybbstaler Arbeitsmarkt. Ende Jänner verzeichnet man am AMS Waidhofen den landesweit höchsten Anstieg. 726 Personen sind ohne Job. Die Arbeitslosenquote liegt bei sechs Prozent. Im Laufe des Jahres entspannt sich die Lage. Ende Mai ist man im Ybbstal bei der Vollbeschäftigung angelangt. Einen historischen Tiefststand bei der Arbeitslosigkeit gibt es dann Ende August und mit einer Quote von 2,5 % dann einen Monat später den besten Wert seit 14 Jahren. 280 Personen sind Ende Oktober am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Im Gegenzug steigt die Zahl der offenen Stellen.

Protest gegen Abschiebungen

Die Abschiebung dreier Schülerinnen aus Georgien und Armenien Ende Jänner in Wien sorgt auch in Waidhofen für Protest. Rund 100 Menschen finden sich vor dem Rathaus ein, um ihrem Ärger und ihrer Empörung über das harte Vorgehen der Bundesregierung Ausdruck zu verleihen und im Sinne des humanitären Bleiberechts die Rückholung der abgeschobenen Familien einzufordern. Mandatare der SPÖ und der Liste FUFU schließen sich dem Protest an.

Kritik an geimpftem Stadtrat

Mit Kritik sieht sich WVP-Stadtrat Franz Sommer konfrontiert, weil er am Landesklinikum Waidhofen bereits gegen das Corona-Virus geimpft wurde, obwohl er laut nationalem Impfplan noch gar nicht an der Reihe ist. Sommer verwehrt sich gegen den Vorwurf, ein „Impfdrängler“ zu sein, er habe lediglich eine übrig gebliebene Dosis bekommen, die sonst weggeschmissen worden wäre.

Großauftrag

Der deutsche Knorr-Bremse-Konzern und der spanische Zugbauer Talgo schließen einen Ausrüstungsvertrag über 23 neue Fernverkehrszüge für die Deutsche Bahn ab. Die stufenlosen Türsysteme für die Züge steuert die Knorr-Bremse-Tochter IFE in Kematen bei.

Rotkreuz-Chef sagt adieu

Rot-kreuz-Bezirksstellenleiter Wolfgang Frühwirt verlässt nach 25 Jahren die Bezirksstelle Waidhofen und wechselt mit 1. März in den Landesverband der Rettungsorganisation. Dort ist er von nun an als Leiter der Abteilung Einsatzdienste und Bildung für den Rettungsdienst in ganz Niederösterreich zuständig.“ Christian Hackl übernimmt als Nachfolger die Geschäftsführung der Dienststelle Waidhofen.

Kreuzungen bleiben

Die vier Eisenbahnkreuzungen, welche die ÖBB im Gemeindegebiet von Sonntagberg schließen wollte, bleiben. Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet im Sinne der Gemeinde.

Großeinsatz im Wirtschaftspark

13 Feuerwehren stehen Ende Februar bei einem Brand im Wirtschaftspark Kematen im Einsatz. Bei der Firma Metran war im Freien gelagertes Kunststoffrecyclingmaterial, das aus Sammelstellen angeliefert worden war – in Brand geraten. Ursache dürfte ein falsch entsorgter Akku gewesen sein.

Öl-Alarm auf der Ois

Zu einem aufwendigen Schadstoffeinsatz muss die Freiwillige Feuerwehr Ybbsitz im März ausrücken. Im Bereich Tredlhof ist im Zuge von Abrissarbeiten Öl aus einem alten Heiztank in die Schwarze Ois gelangt. Die Feuerwehr errichtet Ölsperren und pumpt das Wasser-Öl-Gemisch aus dem Bach ab.

Französische Einbahn

Um die Zell verkehrsmäßig zu entlasten, wird am Beginn der Burgfriedstraße beim Kirchenplatz eine sogenannte „französische Einbahn“ eingerichtet. In die Burgfriedstraße darf nun nicht mehr zugefahren werden. Anrainer können in beide Richtungen abfahren.

E-Mobilität wird forciert

Mit Dorfbussen schafft man in Waidhofen ein öffentliches Mobilitätsangebot für den ländlichen Raum. Als erstes wird in Windhag ein sogenannter EMIL-Bus („Elektromobilität im ländlichen Raum“) in Betrieb genommen. In Konradsheim, St. Georgen/Klaus und der Bachwirtsiedlung geht ein „EMIL“-Dorftaxi in den Probebetrieb. Auch für den Ortsteil Wirts wird ein E-Fahrzeug zur gemeinschaftlichen Nutzung angeschafft. Im Stadtgebiet gehen E-Leihscooter in Betrieb.

Zeller Apotheke muss schließen

Ende Jänner muss die Zeller Apotheke von Betreiberin Susanne Wagner schließen, nachdem das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich nach einem zehn Jahre dauernden Rechtsstreit dem Einspruch der Alten Stadtapotheke und der Ybbstal-Apotheke recht gibt und die Konzession der dritten Waidhofner Apotheke endgültig kippt.

Eine Anfrage des Magistrats beim Gesundheitsministerium und der Apothekerkammer, ob eine Weiterführung der Apotheke in Pandemiezeiten möglich sei, um die Versorgungssicherheit nicht zu gefährden, wird negativ beantwortet. Beide Institutionen sehen eine ausreichende Versorgung mit Apotheken in Waidhofen gegeben. Auch dass sich mittels Online-Petition und Unterschriftenlisten an die 3.000 Personen für den Weiterbestand der Zeller Apotheke aussprechen, bleibt ohne Wirkung.

FUFU-Stadtrat Martin Dowalil begrüßt die Entscheidung. Freunderlwirtschaft und Seilschaften innerhalb der ÖVP hätten die Eröffnung der Zeller Apotheke erst ermöglicht, kritisiert er und ortet „politische Einflussnahme in Reinkultur“. Mit dem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichts seien den ÖVP-Netzwerken und -Abhängigkeiten die Grenzen aufgezeigt worden. Der Sprecher der Zeller Apotheke, Fritz Lengauer, bestreitet die Vorwürfe. Kurzzeitig wird die Zeller Apotheke noch als Drogerie weitergeführt.

Watzinger an der Spitze

Nach dem plötzlichen Tod von Fritz Hölblinger im Vorjahr übernimmt die Waidhofner Geschäftsfrau Margit L. Watzinger die Obmannschaft des Vereins Stadtmarketing.

Felssturz in Hollenstein. Wie aus heiterem Himmel stürzt im April im Hollensteiner Ortsteil Krenngraben ein Felsbrocken von einem Waldhang in den Garten eines darunter befindlichen Hauses. Großmutter und Enkelsohn, die sich zu dem Zeitpunkt gerade im Garten befinden, können sich gerade noch in Sicherheit bringen.

Hanger übergibt an Krammer

Zu einem Wechsel kommt es an der Spitze der Eisenstraße NÖ. ÖVP-Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger legt seine Obmannschaft nach fast zwölf Jahren zurück. Seine Funktion übernimmt der Waidhofner Bürgermeister Werner Krammer. Hanger wird Fraktionssprecher der ÖVP im Ständigen Unterausschuss des Rechnungshofs.

25 Jahre Offenes Rathaus

Die Stadt feiert mit einem Jahr Verspätung das 25-jährige Bestehen des „Offenen Rathauses“ mit einer Fotoausstellung. Weiters wird eine Tafel am Stadtturm enthüllt, welche die Aufschrift am Turm zur Türkenbelagerung näher erklärt.

Viertelfestival wird nachgeholt

Das NÖ Viertelfestival, das im Vorjahr der Corona-Pandemie zum Opfer fiel wird 2021 nachgeholt. Ein Highlight ist das Projekt „Die verschwundene Burg“, im Zuge dessen Archäologe Gerald Raab und Virtual-Reality-Spezialist Wolfgang Rechberger die Burg Konradsheim mittels VR-Technik wieder sichtbar machen. Den fulminanten Schlusspunkt setzt das „Fest der Gaukler“ in der Waidhofner Innenstadt.

Junge Studierende

In der ersten Ferienwoche lädt in Waidhofen wieder das Waidhofner KinderUNIversum zum Forschen ein. 40 Referenten und 20 Betreuer vermitteln in 65 Lehrveranstaltungen ein breites Wissensspektrum. 85 Kinder und Jugendliche nehmen das Angebot wahr.

Bauernhof durch Feuer völlig zerstört

Zu einem Großbrand kommt es im Juni auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Maria Neustift. 19 Feuerwehren aus Ober- und Niederösterreich stehen mit etwa 360 Feuerwehrleuten bis in die Nacht hinein im Einsatz. Nichtsdestotrotz brennen das Stallgebäude und der Dachstuhl des Wohntrakts komplett aus. Etwa 30 Schafe sowie zwei Kälber kommen bei dem Brand ums Leben. Vier Personen werden verletzt.

Neue Radwege entstehen

Der erste Teil des Radwegs von Waidhofen nach Gaflenz zwischen Wirts und der Landesgrenze zu Oberösterreich wird eröffnet. Ein weiterer Radweg soll zwischen Vogelsang und Gstadt entstehen. Dieser wird nun ganz auf der Bahntrasse geführt. Über die beiden Eisenbahnbrücken Gstadt und Feistenau soll der Radweg an den bestehenden Ybbstalradweg angebunden werden. Das Teilstück zwischen Gstadt und der Eisenbahnbrücke Feistenau wird vorgezogen. Über den genauen Verlauf herrscht jedoch Uneinigkeit unter den Waidhofner Fraktionen. SPÖ, Liste FUFU und UWG hätten den Radweg lieber weiter weg von der Bundesstraße gesehen.

Aktivisten erhalten Recht

Das Landesverwaltungsgericht NÖ gibt Julia Bösendorfer, Georg Wagner und Raphael Kößl Recht. Die drei Waidhofner Menschenrechtsaktivisten, die zum Jahreswechsel mit einem Protest-Camp in der Innenstadt auf die humanitäre Notlage in den südeuropäischen Flüchtlingslagern aufmerksam machen wollen, werden von der Polizei von ihrem Vorhaben abgehalten. Da dem Magistrat eine ordnungsgemäße Anmeldung und eine verkehrsrechtliche Bewilligung fehlt, löst die Behörde das Camp auf. Das Gericht stellt fest, dass dies rechtswidrig war. Die nicht fristgerechte bzw. ordentliche Anmeldung sei kein Auflösungsgrund, heißt es.

Waidhofner Kultursommer

Die Schlosshofspiele der Volksbühne müssen aufgrund von Corona wie schon letztes Jahr abgesagt werden. Dafür wartet der Waidhofner Kultursommer mit Arkaden- und Konviktgartenkonzerten, Sommerkino, der „Oper rund um“ sowie Konzerten der Windhager Jagdhornbläser und der Paul Autobus Bruchband auf. Das Klangraum-Festival von Thomas Bieber widmet sich dem neuen Biedermeier.

Wirtschaftspark I

Der interkommunale Wirtschaftspark Kreilhof wächst. Auf einer Fläche von sechs Hektar sollen hier Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen. Begrünte Dächer und Fassaden, Photovoltaikanlagen, Drain-Garden-Systeme, ein ganzheitliches Energiekonzept sowie eine fundierte Landschaftsplanung sind wesentliche Bausteine des Konzepts. Die Daniel Holding, PB Elektrotechnik GmbH und die Firma HAFO haben bereits mit der Errichtung ihrer Firmengebäude begonnen. Die Stadt Waidhofen wird in Kreilhof ihre Wirtschaftsbetriebe bündeln und auch die in Oberösterreich ansässige ATC Engineering GmbH wird sich hier ansiedeln.

Wirtschaftspark II

Ein weiterer interkommunaler Gewerbepark entsteht entlang der B 31 in Gstadt gegenüber der Firma Bene. Auch hier sollen hohe ökologische Standards zur Anwendung kommen. Als erstes Unternehmen möchte die Post AG zwischen dem bestehenden Parkplatz der Firma Bene und dem alten Wurzenberger-Firmengebäude auf einer Fläche von rund 9.000 Quadratmetern eine Postbasis (früher: Zustellbasis) errichten. Knapp 70 Arbeitnehmer werden nach Fertigstellung für die Post in Gstadt tätig sein. Rund zehn neue Jobs werden geschaffen.

Neuer ärztlicher Leiter

Stefan Leidl tritt mit 1. Juli sein neues Amt als ärztlicher Leiter des Landesklinikums Waidhofen an. Er folgt dem langjährigen Direktor Klemens Eibenberger nach. Davor hat der stellvertretende ärztliche Direktor Hubert Rogenhofer das Haus interimistisch geführt.

Upcycling Park kommt nicht

Die zur Baumit-Gruppe gehörende BIO-Brennstoff GmbH möchte in einer Schottergrube entlang der B 121 in Kematen einen Upcycling Park errichten. Dort soll in der weltweit ersten Anlage dieser Art aus Salzschlacke, die bei der Aluminiumproduktion bislang übrig blieb, durch Verbrennung hochwertiger Tonerdezement, der bislang fast vollständig aus Asien importiert werden muss, hergestellt werden. Seitens des Unternehmens spricht man von einem „zukunftsweisenden Vorzeigebetrieb der Kreislaufwirtschaft“. 50 Millionen Euro sollen investiert werden.

Auch Bürgermeisterin Juliana Günther (ÖVP) steht dem Projekt anfangs wohlwollend gegenüber. Sie spricht von einem „Zukunftsprojekt“, auf das man sich die Chance nicht verbauen solle. Bei den Anrainern stößt das Vorhaben allerdings auf wenig Gegenliebe. Bedenken hinsichtlich der Ökologie und gesundheitlicher Auswirkungen lassen die Wogen in Kematen hochgehen. Parallelen zur Aluminiumschmelze der SMA, die in den 90er-Jahren in Kematen errichtet werden sollte, nach massiven Bürgerprotesten aber zu Fall gebracht wurde, werden gezogen. Unterstützung bekommen die Anrainer von der SPÖ, die eine Online-Petition gegen das Projekt ins Leben ruft. Knapp 500 unterzeichnen.

Auch die ÖVP-Ortschefin stellt sich in der Folge hinter die Bevölkerung und kündigt an, um das Projektvorhaben bewerten zu können, Unterstützung beim Umweltministerium und Global 2000 einholen zu wollen. Die Lebensqualität der Menschen und die Erhaltung der Natur habe oberste Priorität.

Aufgrund der Widerstände stoppt die BIO-Brennstoff GmbH schließlich das Projekt. Man wolle nicht Spielball parteipolitischer Interessen werden, hält der Eigentümer der Baumit-Gruppe Robert Schmid fest und kündigt an, das Projekt lieber an einem anderen Standort umsetzen zu wollen.

Aufregung um Direktor

Für Wirbel sorgt die Bewerbung von Fritz Lengauer um den Posten des Schulleiters der Sportmittelschule (SMS) Waidhofen. Der ausgebildete Pädagoge und ehemalige Büroleiter von Waidhofens Altbürgermeister Wolfgang Mair (ÖVP) ist seit 2015 Sprecher von Bildungsdirektor Johann Heuras. Dieser hat im Bewerbungsverfahren um den Direktorenposten das letzte Wort. Das stößt nicht nur dem Elternverein sauer auf. FUFU-Chef Martin Dowalil wittert Postenschacher. Lengauer antwortet mit Klagen, zieht seine Bewerbung aufgrund der Aufregung aber letztlich zurück. Herbert Haidler wird neuer Direktor.

Sporthaus eröffnet

Mit einem Drei-Tages-Fest wird die „HMW-Arena“ in Ybbsitz Anfang September eröffnet. Rund 1,5 Millionen Euro und 10.000 freiwillige Arbeitsstunden sind investiert worden.

Knoll wechselt von FPÖ zu UWG

Einen Knalleffekt gibt es im Vorfeld der Waidhofner Gemeinderatswahl: Der langjährige Waidhofner FPÖ-Gemeinderat Karl-Heinz Knoll verlässt die Freiheitliche Partei und geht im Jänner als Spitzenkandidat für die UWG ins Rennen.

Knoll wollte die impfskeptische Linie der FPÖ nicht mehr mittragen. Noch zwei Monate davor wollte er als Spitzenkandidat für die FPÖ antreten, doch die Partei tauscht ihn überraschend gegen den ehemaligen geschäftsführenden Waidhofner FPÖ-Obmann Josef Gschwandegger, aus.

Umgestaltung in der Stadt

In Waidhofen werden am Freisingerberg zwischen dem Unteren Stadtplatz und der Hörtlergasse vier Bäume nach dem Schwammstadt-Prinzip gepflanzt. Sitzbänke, ein Radständer und ein Trinkwasserspender werden errichtet. Die Citybus-Haltestelle, die Ende 2018 zur dm-Filiale vorgerückt ist, wandert wieder zurück zum Brunnen und wird neu gestaltet. Der Opposition sind die Maßnahmen zu wenig: Die Liste FUFU plädiert dafür, auch am Oberen Stadtplatz Grünraum zu schaffen, die SPÖ möchte eine Begegnungszone und die Grünen eine gänzlich autofreie Innenstadt.

Uneinigkeit bei Supermarkt

An der Hollensteiner Ortseinfahrt soll ein Unimarkt gebaut werden. Das sorgt für einen Disput unter den Gemeinderatsfraktionen. Die SPÖ beschließt die notwendige Flächenwidmung alleine. ÖVP und Liste FAIR stimmen dagegen.

Unwetter fordert Feuerwehren

Mitte Juli halten schwere Unwetter die Feuerwehren auf Trab. Bäche treten über die Ufer, auf Wiesen und Straßen entstehen regelrechte Sturzbäche. Zu gefährlichen Situationen kommt es auch bei Durchlässen und Staustufen, Verklausungen drohen. Die Ybbs führt Hochwasser.

Junges Wohnen entsteht

Die Gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) wird beim Lokalbahnhof ein Wohnprojekt realisieren. Drei viergeschoßige Wohnbauten mit insgesamt 35 Wohneinheiten sollen errichtet werden. Bei zwei Drittel der Wohnungen handelt es sich um sogenanntes „Junges Wohnen“. Ein Carsharing und Elektro-Leihräder sollen angeboten werden. Mitte November fällt der Startschuss für das Projekt.

Seisenbacher ist insolvent

Über das Vermögen der im Wirtschaftspark Ybbstal angesiedelten Seisenbacher GmbH wird ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Rund 210 Gläubiger und 83 Arbeitnehmer sind betroffen. Der Betrieb soll weitergehen.

Neue Bezirksbäuerin

Gerlinde Hirtenlehner stellt das Amt der Bezirksbäuerin zur Verfügung. Monika Fuchsluger aus Windhag übernimmt.