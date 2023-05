Waidhofen an der Ybbs feierte Volksfest

Am vergangenen Wochenende öffnete das Waidhofner Volksfest erneut seine Pforten. Ein sensationelles und abwechslungsreiches Programm erwartete die überaus zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher an diesen beiden Tagen am Areal der Firma Hirtenlehner Bau. Bei herrlichem Wetter konnte man am neuen Volksfest-Gelände eine vielfältige Auswahl an Attraktionen genießen. Ob Rodeo, Kettenkarussell, Autodrom, Kinderkarussell oder Riesen-Trampolin, durch das reichhaltige Angebot kam jeder auf seine Kosten.

Foto: Tata Asatiani-Aigner

Im Rahmen des Raiffeisen-Kindernachmittags spielten am Samstag insgesamt fünf Musikkapellen aus Waidhofen und Umgebung beim Volksfest. Die Zauberkünstlerin Franziska Kronsteiner alias Magic Franky gab eine beeindruckende Zaubershow für Groß und Klein. Danach ging es weiter mit „Voixfestmusi“ und Live Band (T.B.A). Pazoo der Partyzoo und DJ Tommic rundeten den Tag mit stimmungsvollen Beats ab. Am Sonntag sorgten die TMK Allhartsberg sowie GeBIERgsdorfmusi aus Gaming für feierliche Stimmung. Die bewährte Weinbar und eine überdimensionale Seidlbar machten das Volksfest zum absoluten Highlight.

