21 Seppen aus 19 Kapellen in Ybbsitz

21 Seppen aus 19 Kapellen der Region, aber auch aus Maria Luggau im Lesachtal musizierten gemeinsam am Josefitag in der Josefikapelle in der Wallfahrtskirche Maria Seesal. Unter den zahlreichen Kirchenbesuchern waren viele Zimmerleute in ihrer Tracht, nachdem der heilige Josef ja Schutzpatron dieser Handwerksleute ist.

Foto: NÖN, Leo Lugmayr