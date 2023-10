3,8 Millionen Kühlgeräte in den letzten 15 Jahren in Kematen recycelt

Auf das Recycling von Kühlgeräten hat sich die UFH RE-cycling GmbH spezialisiert. Seit 15 Jahren gibt es das Unternehmen im Wirtschaftspark Kematen bereits. „Seit der Eröffnung des Standorts haben wir im Dreischichtbetrieb mehr als 3,8 Millionen Kühlgeräte fachgerecht entsorgt und recycelt – das entspricht über 1.000 Altgeräten täglich“, zieht UFH-Geschäftsführer Robert Töscher Bilanz.

Dabei arbeitet UFH mit dem deutschen Entsorgungsunternehmen Remondis zusammen. „Gemeinsam haben wir ein Projekt geschaffen, um Kühlgeräte nach höchstem Qualitätsanspruch umweltfreundlich zu recyceln“, betont Michaela Braun, die als zweite Geschäftsführerin an dem Joint Venture beteiligt ist. „Über 85 Prozent eines Kühlgeräts können so in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt und als Sekundär-Rohstoffe wiederverwertet werden.“

Am Standort im Wirtschaftspark Kematen setzt UFH RE-cycling auf die Kraft der Sonne. Seit Juni 2022 decken 400 PV-Paneele zehn Prozent des Gesamtenergiebedarfs der Recycling-Anlage. „Damit leisten wir einen aktiven Beitrag für eine klimaneutrale Zukunft“, zeigt sich Töscher erfreut. Der Ausbau der PV-Anlage solle weiter vorangetrieben werden.

Um bereits Jugendliche für nachhaltiges Wirtschaften zu begeistern, lud das Unternehmen kürzlich Schülerinnen und Schüler der HAK Waidhofen zu einer Betriebsbesichtigung, wo sie den Recyclingprozess aus erster Hand miterleben und mehr über Kreislaufwirtschaft in der Region erfahren konnten.