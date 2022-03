Frühjahrskonzert in Kleinreifling: Eine Hymne an das Leben

Werbung

Im neuen Dorfzentrum „D’Schmiedn“ spielt der Musikverein Kleinreifling am 10. April um 16 Uhr unter dem Motto „Vivat! – Eine Hymne an das Leben“ heuer erstmals ein Frühjahrskonzert.

Mit diesem Konzert will die Kapelle einerseits die Feierlichkeiten zum Jubiläum des 120-jährigen Bestehens des Vereins nachholen, die in den letzten beiden Jahren nicht durchgeführt werden konnten. Mit dem titelgebenden Stück von Johann Pausackerl möchten die Musikerinnen und Musiker aber auch auf die aktuelle weltpolitische Situation eingehen. Ganz im Sinne des Komponisten soll „Vivat …!“ eine „Hymne an das Leben“ sein und gerade in diesen Zeiten Mut machen für ein friedliches Miteinander.

Getreu diesem Motto wird neben traditioneller Blasmusik auch zeitgenössische Musik aus allen Richtungen zu hören sein. Im Anschluss an das Konzert lädt man zu Getränken und kleinen Imbissen im Foyer ein. Um Kartenreservierung unter 0680/1308517 wird gebeten. Eintritt: freiwillige Spenden.

