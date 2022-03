Hundert Jahre Rathaus Waidhofen/Ybbs

Werbung

Nicht nur das Bundesland Niederösterreich feiert heuer seinen hundertsten Geburtstag, auch das Waidhofner Rathaus ist seit genau einem Jahrhundert an seinem heutigen Standort.

Von 1849 bis 1922 befand sich das Rathaus der Stadt in einem spätmittelalterlichen Bau mit gotischem Arkadenhof am Unteren Stadtplatz. In dem Gebäude befindet sich heute die Bücherecke Hofer. 1922 erwarb dann die Stadt Waidhofen das Gasthaus „Zum Roten Krebs“ am Freisingerberg. Die mit einem Theatersaal ausgestattete Gaststätte war lange Zeit ein beliebter Treffpunkt der Waidhofner und Waidhofnerinnen gewesen. Aus dem urigen Gasthaus wurde das neue Rathaus der Stadt. Bürgermeister war damals Josef Waas, in dessen Amtszeit auch der Beginn der Bauarbeiten am Wasserkraftwerk Schwellöd fiel. Unter seinem Nachfolger Franz Kotter wurde der ehemalige Theatersaal des Gasthauses zum heutigen Gemeinderatssitzungssaal umgebaut.

Vom Gasthaus mit Theater zum Offenen Rathaus

Seither werden die politischen Geschicke Waidhofens von dem Haus am Freisingerberg aus gelenkt, mit Ausnahme der Jahre 1935 bis 1937, als der Bürgermeisterposten vakant war und die Stadt von einem Vertreter des Landes verwaltet wurde. Auch während der NS-Zeit, unter den beiden Bürgermeistern Josef Haider und Emmerich Zinner, blieb das Rathaus Sitz der Stadtverwaltung. In den letzten Kriegstagen wurde Zinner von einem Aktionskomitee abgelöst, das die Stadt vor Verzweiflungstaten der Nationalsozialisten bewahren sollte. Erich Meyer, der Vorsitzende dieses Aktionskomitees, wurde zu Waidhofens erstem Bürgermeister der Nachkriegszeit.

Noch viele Jahre wurden die Amtsgeschäfte weiterhin in den alten Gaststuben des ehemaligen Gasthauses verrichtet, bis in den Neunziger-Jahren unter Bürgermeister Erich Vetter der Umbau des Hauses begonnen wurde. Die bauliche Leitung übernahm dabei der Architekt Ernst Beneder. Unter dem Begriff des „Offenen Rathauses“ entstand ein modernes Dienstleistungszentrum, in dem zum Beispiel ein Bürgerservice als Herzstück direkt in den Eingangsbereich montiert wurde. Durch die Offenheit und Zugänglichkeit wird in gewisser Weise an die alte Gastfreundlichkeit des Gasthauses angeknüpft.

