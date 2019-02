Am 6. Februar 1869, also vor etwas mehr als 150 Jahren, wurde der Stadt Waidhofen ein eigenes Statut verliehen – ein Meilenstein für die Stadt, wie Bürgermeister Werner Krammer berichtet: „Die Verleihung des Statuts hat ganz neue Möglichkeiten in Waidhofen geschaffen. Verwaltungsvorgänge wurden vereinfacht, Bürgerinnen und Bürger bekommen seither alles aus einer Hand. Neben den Vorteilen für die Bürger prägt das Statut aber auch die Identität unserer Stadt ganz wesentlich“, meint der Stadtchef.

Grund genug also, das 150-Jahr-Jubiläum der Statutarstadt Waidhofen gebührend zu feiern. So wurde etwa anlässlich des Jubiläums eine Festschrift mit dem Titel „Blick zurück nach vorn“ herausgegeben. Diese beinhaltet auf über 200 Seiten Auszüge aus dem städtischen Geschehen und wird am 14. März, 19 Uhr, im Kristallsaal präsentiert. Danach wird das Werk im Buchhandel sowie im Tourismusbüro erhältlich sein.

Ein offizieller Festakt steht natürlich auch am Plan: Der 23. März wird in Waidhofen diesem besonderen Jubiläum gewidmet sein, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka haben sich bereits als Gratulanten angekündigt. „Wir wollen diesen Festakt gemeinsam mit den Waidhofnerinnen und Waidhofnern feiern und die Stadt im schönsten Glanz erstrahlen lassen“, sagt Bürgermeister Krammer. Er lädt alle Bürger sowohl zum Festakt ein als auch dazu, ihre Häuser mit Fahnen der Stadt zu schmücken. „Damit wollen wir dem Tag einen besonders festlichen Charakter verleihen“, meint der Stadtchef.

Fahnen in der Größe 100x400 können über die Stadt um 100 Euro pro Stück erworben werden. Eine 80x200-Fahne kostet 80 Euro. Bestellungen werden bis zum 8. März entgegengenommen, online auf www.waidhofen.at/fahnenbestellung können diese aufgegeben werden. Nähere Infos, etwa auch zu Sondergrößen, können in der Liegenschaftsabteilung unter 07442/511120 eingeholt werden.