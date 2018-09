Feuerwehr Wirts und 40 Jahre Waidhofner Buam feierte man am Wochenende mit Oberkrainermusik und Alf Poier.

Die freiwillige Feuerwehr Wirts feiert ihr 90-jähriges Bestehen. Gekoppelt wurde dieses Jubiläum mit einem zweiten Jubiläum, nämlich dem 40-jährigen Bestehen der Waidhofner Buam und deren gleichzeitiger Ankündigung, in Ruhestand zu gehen.

Das Abschiedskonzert der beliebten Allround-Musikgruppe wurde am Freitag zu einem Fest der musikalischen Gäste. Sie waren ja vier Jahrzehnte lang eine Waidhofner Institution auf dem Sektor der Oberkrainermusik. Die im August 1978 von den drei Brüdern Anton, Hermann und Manfred Schatz sowie Stefan Pöchlauer und Karl Sonnleitner gegründete Formation verabschiedete sich, unterstützt von den Sängerinnen Gerti und Heidi sowie dem letzten Aktiven der Original Oberkrainer, Alfi Nipič, ein letztes Mal vor Publikum mit den schönsten Oberkrainermelodien.

Der Samstag stand im Zeichen des Kabaretts. „The Making Of DADA“ heißt das aktuelle Programm Alf Poiers, der seit 20 Jahren auf der Bühne steht und Österreich schon beim Songcontest vertreten hat.

Am Sonntag wurde es feierlich und festlich. Feuerwehrkommandant Günther Weiss und seine 56 aktiven Mitglieder sowie sieben Mitglieder in der Reserve luden zur Festmesse, die von den Heiligenstoanan musikalisch umrahmt wurde. Nach dem Festakt und dem Frühschoppen folgte am Nachmittag eine Oberkrainer-Musikantenparade der Superlative: Die Fünf Steirer, die Ötscherland Buam, die Waidhofner Buam und als besonders Highlight die Original Alpenoberkrainer sorgten für tolle Stimmung.