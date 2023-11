Kammerorchester Waidhofen/Ybbs: Konzert und Buchpräsentation zum 50er

Das Waidhofner Kammerorchester lädt Musikliebhaber, Kulturbegeisterte und Unterstützer am Sonntag, 12. November, um 11 Uhr ins Schlosscenter Waidhofen/Ybbs zu einem ganz besonderen Festkonzert anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums ein, in welchem die musikalische Reise des Orchesters gebührend zelebriert werden soll.

50 Jahre ist eine lange Zeit. Wenn man aber etwas mit Freuden macht, sind 50 Jahre nur ein Moment. Diesen kostbaren Moment kann man zum einen in Kurzform in der Konzertouvertüre „Festmusik im einfachen Stil“ von Peter Putzer, einer Uraufführung mit musikalischen Zitaten aus den letzten 25 Jahren, hören. Zum anderen kann man diesen Moment auch mit nach Hause nehmen in Form des Jubiläumsbuchs „Der musikalische Moment“, das im Rahmen des Konzerts präsentiert wird und Einblicke in die Geschichte des Orchesters dauerhaft textlich und bildlich dokumentiert.

Solo-Auftritte von John Sweeney, Rainer Küchl und Günter Seifert

Unter der Leitung von Wolfgang Sobotka wird das Orchester eine weitere Uraufführung präsentieren: „Obviam Luci – dem Licht entgegen“ für Bariton und Horn-Solo, Streichorchester, Bläser, Timpani und Celesta op 62 von Ulrich Küchl. Das Orchester wird dabei von herausragenden Solisten unterstützt: John Sweeney (Bariton), Rainer Küchl und Marianne Vlcek (Violine), Günter Seifert (Viola) sowie Walter Reitbauer (Horn). Mit der „Sinfonia concertante“ in Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart wird das Programm abgerundet.