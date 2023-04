Pfarre Windhag: Gottesdienst für Hermann Maderthaner zum 80er

Auch die Pfarre Windhag ließ es sich nicht nehmen, Hermann Maderthaner zu seinem 80. Geburtstag zu gratulieren. Die Vorbereitungen dafür starteten bereits im Februar – Kirchenchor, Pfarrgemeinderat und Pfarrkirchenrat bereiteten einen Gottesdienst zu Ehren des Organisten vor – natürlich ohne das Wissen des Geburtstagskinds.

Am Sonntag, 26. März, war es dann soweit. Der Kirchenchor unter der Leitung von Johannes Schirghuber umrahmte die Messe gemeinsam mit Alfred Halbartschlager an der Orgel. Pater Franz Hörmann brachte es in seiner Predigt auf den Punkt: „Hermann hat in seinem Leben bereits so viel für unsere Pfarre in Windhag getan – als Musiker, Organist, Komponist, Kirchenchormitglied, Landwirt, Pfarrmitglied und vieles mehr. Und dies immer im Glauben an Gott.“

Für diese Verdienste wurde Maderthaner im Anschluss an die heilige Messe der Cäcilien-Orden in Gold verliehen. Pfarrgemeinderatsobmann Martin Schwarenthorer fasste Maderthaners Leben und Wirken nochmals in einer Ansprache zusammen und dankte diesem im Namen der Pfarre Windhag für sein Wirken. Auch Maderthaners Frau Rosi wurde ein großer Blumengruß überreicht. Mit einem gemeinsamen Mittagessen nahm der Sonntag beim Windhager Wirt seinen Ausklang.

