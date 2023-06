Rotary Club Waidhofen-Amstetten feierte 60 Jahre

Präsident Herbert Hofer konnte zur Charterfeier des Rotary Clubs Waidhofen-Amstetten zahlreiche Gäste im Kristallsaal des Rothschildschlosses begrüßen, darunter viele Rotarier von anderen Rotary Clubs aus Österreich sowie Abordnungen von Lions Clubs des Mostviertels, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer und Amstettens Vizebürgermeister Markus Brandstetter.

Die Vertreter der auswärtigen Clubs gratulierten zum Jubiläum, als Geschenke überbrachten sie Spenden bzw. Spendenzusagen für das soziale Leitprojekt des RC Waidhofen-Amstetten, „Gewalt nicht tolerieren“, die Unterstützung des Vereins zum Neubau des Frauenhauses im Amstetten. Bürgermeister Krammer und Vizebürgermeister Brandstätter betonten in ihren Statements beide die Wichtigkeit des Engagements von Serviceclubs in schwierigen Zeiten.

District Governor Christian Bammer hielt die Festrede mit dem Thema „Die Zukunft von Rotary“. In seinem Ausblick für die nächsten 20 Jahre führte er aus, dass sich die Form der Meetings in diesem Zeitraum möglicherweise ändern werde, unverändert würden aber die Werte von Rotary bleiben. Rotary werde in 20 Jahren weiblicher sein und die Frauenquote sollte dann mindestens 40 Prozent betragen.

Überraschende Ehrung für Waidhofens Kulturstadträtin

Höhepunkt der abschließenden Rede von Präsident Herber Hofer am Ende des Festakts war die Auszeichnung von Gudrun Schindler-Rainbauer mit dem Paul Harris Fellow für ihre besonderen Verdienste um den Rotary Club Waidhofen-Amstetten. Die Geehrte war völlig überrascht und bedankte sich emotional für die Auszeichnung.

Der Festakt wurde vom Blasmusikensemble „Ybbsvalley Brass“ unter der Leitung von Hermann Maderthaner musikalisch untermalt, Schlosswirt Andreas Plappert sorgte für das leibliche Wohl der Gäste.

Nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung bat der Präsident die Gäste in den Trauungssaal des Schlosses in die „Rotary-Bar“. In der Frühsommernacht wurde auf der Terrasse des Trauungssaals bis Mitternacht weitergefeiert. Eveline Skarek mit „Say Yes“ sorgte mit Barmusik für gute Stimmung.

Gäste aus Weiden schmiedeten Freundschaftsnägel

Die Feier des 60. Charterjubiläums war eingebunden in ein dreitägiges Kontakttreffen mit dem Rotary Club Weiden aus der Oberpfalz. Am Freitag wurden Freundschaftsnägel in der Schwarzen Kuchl geschmiedet, danach wurde der Cholesterinspiegel mit einem Bauernbratl in der Jausenstation Putzmühle gehoben. Vor der Charterfeier am Samstag stand ein Ausflug an den Lunzer See mit Bootsfahrt und einem Mittagessen auf der Seeterrasse am Programm.