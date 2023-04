Show an Sportmittelschule Waidhofen/Ybbs begeisterte

Die Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule Waidhofen/Ybbs-Zell lieferten am 21. April im Plenkersaal eine Großleistung. Dreimal hintereinander präsentierten sie vor ausverkauften Rängen ihr Showprogramm, das auf das 30-jährige Bestehen des Sportschwerpunkts ausgerichtet war.

Sport-Inspektor Gerhard Angerer, Direktor Herbert Haidler, Schulqualitätsmanagerin Christine Schmutz, die Obfrau der Mittelschulgemeinde Sylvia Hraby, Bürgermeister Werner Krammer und Schulqualitätsmanager a. D. Josef Hörndler (von links) freuten sich über die Leistungen der Jugendlichen. Foto: NÖN, Lugmayr

Direktor Herbert Haidler konnte eine große Schar an Ehrengästen begrüßen, unter ihnen seine Vorgänger Peter Fürst und Leopold Schauppenlehner sowie Bürgermeister Werner Krammer, Vizebürgermeister Armin Bahr und die Obfrau der Mittelschulgemeinde, Sylvia Hraby. Die Leitungen der Nachbarschulen sowie Martin Traxler von der Personalvertretung gaben der Veranstaltung die Ehre.

Acht Klassen lieferten 13 tolle Beiträge

Bereits am Vormittag wurde die Show für die Schülerinnen und Schüler der Waidhofner Volksschulen präsentiert. Am Nachmittag und am Abend waren Eltern, Unterstützer und Freunde der Schule geladen. Die 13 Beiträge der acht Klassen stellten einen Höhepunkt nach dem anderen dar und waren an Abwechslungsreichtum kaum zu übertreffen. Susanne Stütz hatte die Veranstaltung koordiniert, Gerhard Haberfellner sorgte für die technische Brillanz der Show.

Niclas Holzer, Julian und Tobias Kreuziger sowie Fridolin Schmid bei der turbulenten Inszenierung des Beitrags „Rockparty!“. Foto: SMS

„Das, was hier abgeliefert wird, ist Schulqualität, an der alle beteiligt sind: Schülerinnen und Schüler, Pädagogenschaft, Eltern, Elternverein, Stadt und Unterstützer aus der Wirtschaft“, lobte der Sport-Fachinspektor der Bildungsdirektion Gerhard Angerer in seiner Grußadresse. Dass ihr an dieser Show beteiligt ward, daran werdet ihr euch ein Leben lang erinnern“, so Angerer.

Die Schulpräsentation erntete bei allen drei Aufführungen begeisterten Applaus und Standing Ovations, wobei Eltern und Geschwister der Akteure wohl besonders stolz auf die Darbietungen der Jugendlichen waren.

Zum Schluss gab es begeisterten Beifall für alle Schülerinnen und Schüler der Sportmittelschule sowie deren Pädagoginnen und Pädagogen (letzte Reihe), die mit allen Klassen abwechslungsreiche Beiträge zur Aufführung brachten. Foto: SMS

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.