Sonntagberg: voestalpine feierte 150 Jahre Böhler

Der Grundstein für die Produktion der BöhlerWerke in Bruckbach und Kematen wurde 1872 gelegt. Die Brüder Albert und Emil Böhler erwarben den Walz- und Schmiedebetrieb „Bruckbacher Hütte“ um 30.000 Gulden. Heute sind die Unternehmen voestalpine Böhler Profil, Experte für hochwertige Spezialprofile, und voestalpine Precision Strip, Hersteller von hochpräzisen kaltgewalzten Bandstahlprodukten, weltweit erfolgreich.

Weltmarktführer bei High-Tech-Bandstahl

Die voestalpine Precision Strip nimmt als Gesellschaft der Metal Forming Division der voestalpine eine weltweite Spitzenposition bei Bimetall für die Metallsägen-Produktion, Sägenbandstahl und Schneidlinien für die Verpackungsindustrie ein. „Neben den Werken Kematen und Böhlerwerk verfügt voestalpine Precision Strip über Standorte in Schweden und den USA sowie Töchter in China und Spanien“, sagt Chief Executive Officer (CEO) Richard Langwieser. Mit 1.300 Mitarbeitern erwirtschaftete er im Geschäftsjahr 2021/22 über 330 Millionen Euro und exportierte in mehr als 80 Länder weltweit.

Spezialprofile für höchste Qualitätsansprüche

voestalpine Böhler Profil liefert von Bruckbach aus 5.000 Spezialprofile an die Luftfahrt-, Maschinenbau-, Energie- und Textilindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen einer der führenden Produzenten von Profilen für Industriemesser. 2021/22 erzielte man mit 145 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 32 Mio. Euro. Am Donnerstag begingen die beiden Betriebe ihr 150-Jahr-Jubiläum. „Wir sind heute erfolgreiche Nischenplayer und Weltmarktführer auf dem Gebiet der Spezialbandhersteller“, sagte Langwieser. Für Böhler-Profil-Geschäftsführer Rupert Rotter-Stocker ist der Name voestalpine BÖHLER Profil „Synonym für Spezialprofile höchster Qualität“. „Die Traditionsbetriebe leisten einen wesentlichen Beitrag zu unserer globalen Technologie- und Qualitätsführerschaft“, sagte Herbert Eibensteiner, CEO der voestalpine AG, der zur 150-Jahr-Feier nach Böhlerwerk angereist war.

Eine zeitgemäße Interpretation des Böhler Hammermanns, des Markenzeichens von Böhler im Ybbstal, fertigte der Böhler-Schmied Nikolaus Frühwirth gemeinsam mit Franz Wahler in Form einer 5,7 Meter hohen und sieben Tonnen schweren Skulptur an, von der auch NÖ Landesrat Jochen Danninger begeistert war.

