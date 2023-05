Waidhofner Henry-Laden feiert vierjähriges Bestehen mit Modenschau

Im „Henry-Laden“, der seit mittlerweile über vier Jahren immer dienstags und freitags am Hohen Markt in der Waidhofner Innenstadt geöffnet ist, wird Bekleidung und vieles anderes mehr günstig an Kundinnen und Kunden abgegeben. „Es sind alle herzlich eingeladen bei uns nach ihrem Schnäppchen zu suchen. Es gibt genug Kleidung, die noch zu tragen ist, speziell Kinderkleidung und Babyausstattung. Jeder von uns hat im Kasten Neuwertiges liegen, das so gut wie nie getragen wurde. Es gibt eine sinnvolle Verwendung dafür – den Henry-Laden. Mit dem Reinerlös finanzieren wir die unterschiedlichen Sozialprojekte des Roten Kreuzes im Ybbstal. Dabei handelt es sich etwa um die Team Österreich Tafel, die Spontanhilfe, die Sozialbegleitung oder den Seniorentreff“, erklärt Bezirksstellen-Geschäftsführer Christian Hackl.

Modenschau und Einkaufsnacht

Das vierjährige Bestandsjubiläum wird am Freitag, 12. Mai, im Rahmen der Waidhofner Einkaufsnacht gebührend gefeiert. An diesem Abend wird der Henry-Laden seine Türen bis 21 Uhr öffnen. Ab 17 Uhr veranstaltet das Team des Henry-Ladens am Hohen Markt eine Modenschau mit vor allem nachhaltiger Mode.

Freiwillige Mitarbeit und Sachspenden

Das Rote Kreuz Waidhofen freut sich jederzeit über freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich für dieses Projekt engagieren wollen. Gefragt sind motivierte Menschen jeden Alters. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.ehrensache.at oder telefonisch unter 059/14476041.

Gerne werden auch gut erhaltene und gewaschene Kleidung, aber auch Schuhe, Spielsachen oder Sammlergegenstände und Geschirr direkt beim Henry-Laden entgegengenommen.

