Ausfahrt von Traktorclub Ybbsitz: Mensch und Maschine im Extrembereich

Sechs Steyrer-Oldtimer-Traktoren, ein Unimog und zwei Begleitfahrzeuge mit 18 Mitgliedern des Traktorclubs Ybbsitz machten sich Ende Juli auf den Weg nach Seis am Schlern in Südtirol.

„Schon vor 22 Jahren unternahmen wir diese Fahrt und freundeten uns mit Musikern an, zu denen wir in all den Jahren immer wieder Kontakt hatten“, erzählt Obmann Hans Heigl. Über 1.350 Kilometer legten die Traktoren bei dieser Jubiläumsausfahrt zurück, die damals wie heute von Obmann Hans Heigl und Josef Teufel organisiert wurde.

Bei der 8-tägigen Tour wurden 30 Pässe, darunter zum Teil gefährliche Bergstrecken überquert, was extreme Ansprüche an Mensch und Maschine stellte. Die bis zu 70 Jahre alten Traktoren schafften die teils sehr steilen Anstiege, die weit über 2.000 Meter Seehöhe führten, ohne Probleme. „Wie ein Uhrwerk sind die Maschinen gelaufen“, freute sich Obmann Hans Heigl, der bei den Reparaturen immer selbst Hand anlegt. Doch auch den Fahrern und den Beifahrern wurde einiges abverlangt. Vor allem die Berg-Abwärts-Fahrten verlangten vollste Konzen tration sowie Wissen in Bezug auf die Sicherheit der Bremsanlage. Zu den langen Fahrten – Maximalgeschwindigkeit war 25 km/h – kam zusätzlich zur Sommerhitze auch die Hitze der Motoren auf den nicht gefederten Sitzen. „Vor allem der Beifahrer musste sich manchmal wie auf einem Schleudersitz vorkommen“, lachte Obmann Heigl. Nach einem herzlichen Empfang durch die Südtiroler Freunde unternahmen die Mitglieder des Ybbsitzer Traktorclubs traumhafte Wanderungen in den Südtiroler Bergen.

„Wir haben eine Strecke gewählt, die großteils auf Nebenstraßen führte. Wann immer möglich, haben wir die anderen Verkehrsteilnehmer überholen lassen, was uns fast immer freundliches Winken bescherte“, freute sich Hans Heigl. Nach den 1.350 Kilometern konnten die Oldtimer ohne technische Gebrechen zuhause wieder abgestellt werden. Jedoch mit der Gewissheit, dass diese Maschinen ein Wunderwerk der Technik zu sein scheinen.

