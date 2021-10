150 Jahre Dienst am Kind in Waidhofen/Ybbs

Im Jahr 1871 zogen zwei Judenauer Schulschwestern in den Pfarrhof der Stadtpfarre ein, um die Eröffnung einer „Kinderbewahranstalt“ und einer Mädchenhandarbeitsschule vorzubereiten.

Zu ebener Erde, wo sich heute das Jugendheim befindet, begannen sie ihr Werk in echt franziskanischer Armut. 1881 konnte man in die erste Haushälfte des Kindergartengebäudes auf dem Oberen Stadtplatz einziehen und 1887 wurde auch die zweite Hälfte von Stadtpfarrer Gabler dazugekauft. Durch die Erlangung des Öffentlichkeitsrechts fand 1899 das ursprünglich private Unternehmen die Anerkennung der staatlichen Autorität. Der Dienst der Schwestern während der nächsten 50 Jahre wurde jäh unterbrochen durch die Ereignisse von 1938. Die Schwestern konnten zwar im Haus bleiben, doch wurden sie in den letzten Winkel verbannt und hatten keine Rechte mehr in der Kinder- und Jugenderziehung. 1945 schritt man sofort an den Wiederaufbau des Kindergartens, von der Handarbeitsschule trennte man sich.

Schwestern-Trio prägte die letzten 50 Jahre

Die letzten 50 Jahre waren vor allem durch das Trio der Schwestern Rita, Salesia und Astrid geprägt. Die Schwestern haben zwar mit der Pensionierung von Schwester Astrid als Leiterin nicht mehr direkt mit dem Kindergarten zu tun, sind aber dennoch durch ihre vielseitigen Tätigkeiten für die Mitmenschen aus dem Stadtbild nicht wegzudenken. Die 92 Schwestern im Laufe der Zeit waren und sind ein Segen, war der Tenor der Ansprachen, in denen Kanonikus Herbert Döller und Stadtrat Franz Sommer der Generalvikarin der Kongregation der Franziskanerinnen von Amstetten für die 150 Jahre des Dienstes an den Mitmenschen dankten.

Als Erinnerung an diese lange Zeit in Waidhofen wurde durch die Generalvikarin Schwester Elvira Reuberger an der Stelle des ehemaligen Schwesternoratoriums der Pfarrkirche eine fast lebensgroße Statue des Ordensvaters Franz von Assisi enthüllt.

Ein schallendes „Großer Gott wir loben dich“ beendete die Feier. Völlig überraschend hatte man nicht nur einen Chor aus Kindergartenkindern und Eltern organisiert, sondern es gab auch noch eine „Muffins-Agape“.