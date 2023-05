Erfolgreiche Teilnahme am OÖ Jugendblasorchesterbewerb

Das Jugendorchester Ennstal – das Jugendblasorchester der Landesmusikschule Weyer-Großraming-Maria Neustift – nahm am 13. Mai in der Landesmusikschule Marchtrenk am Jugendblasorchesterwettbewerb des OÖ Blasmusikverbands teil.

Die 40 jungen Musikerinnen und Musiker von zehn bis 14 Jahren unter der Leitung von Musikschullehrer Sebastian Heigl gaben als Pflichtstück „Turning Points“ von Gerald Oswald und als Selbstwahlstück „Präludium“ von Stefan Reiter zum Besten. Mit ihrem Auftritt überzeugten sie die dreiköpfige Fachjury rund um Landeskapellmeister Günther Reisegger. Diese bewertete den Auftritt mit hervorragenden 87,33 Punkten.

