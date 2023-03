Prima la musica: Ausgezeichnete Erfolge für Region Sonntagberg

Der Musikschulverband Region Sonntagberg darf sich über hervorragende Leistungen seiner Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer beim Landeswettbewerb „prima la musica,“ der von 4. März bis 9. März in St. Pölten stattfand, freuen. Einen besonderen Erfolg erzielte Trompeter Michael Tatzreiter aus der Klasse Matthias Maderthaner. Er erreichte in der Altersgruppe II den 1. Preis mit Berechtigung zur Teilnahme am Bundesfinale.

Musikschulleiter Hubert Kerschbaumer und Obmann Landtagsabgeordneter Anton Kasser gratulierten den jungen Musikerinnen und Musikern sowie den Musikschulpädagoginnen und -pädagogen zu den schönen Erfolgen.

Ramona Meyer und Viviane Spanring freuten sich über jeweils einen 1. Preis mit Auszeichnung. Foto: MSV Region Sonntagberg

Lucia Scherzenlehner war stolz auf ihre Schülerin Raluca Toncu. Foto: MSV Region Sonntagberg

Sophie Ernst erzielte auf der Blockflöte einen hervorragenden 1. Preis. Foto: MSV Region Sonntagberg

