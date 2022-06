Lehrer des Jahres von der HTL Waidhofen/Ybbs

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Anfang Juni fand in der Wirtschaftskammer in Wien das große Finale des Junior-Company-Wettbewerbs statt. Neben den besten Junior Companies des Landes wurde auch Österreichs „Junior Lehrkraft des Jahres“ ausgezeichnet. Der Preis ging an Eckhard Gussmack von der HTL Waidhofen.

Ausschlaggebend waren dabei die Bewertungen der Schülerinnen und Schüler. „Er hat für jedes Problem zwei Lösungen und motiviert uns, wenn es einmal nicht so läuft“, waren sich alle einig.

„Ich freue mich riesig“, strahlte der frischgebackene Lehrer des Jahres. „Es ist ein Vergnügen, unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen Entwicklung während des Projekts begleiten zu dürfen.“

Glückwünsche kamen auch von Jürgen Roth, Präsident von Junior Achievement Austria: „Ich gratuliere Eckhard Gussmack zu seiner Auszeichnung. Genau diese mitreißenden Lehrer brauchen wir, um bei den Schülerinnen und Schülern den Unternehmergeist und die Begeisterung für die Wirtschaft zu wecken.“

Den mit der Auszeichnung verbundenen Geldpreis werde er mit seinen Schülern in die regionale Gastronomie investieren, verspricht Gussmack.

