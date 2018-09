Die Castings zum „Junior Sales Champion“ sind abgeschlossen. Zehn Lehrlinge stehen im Finale des Bewerbs in der Sparte Handel, der von der Wirtschaftskammer NÖ ausgetragen wird, und werden am 18. September im WIFI in St. Pölten ihr Verkaufsgeschick unter Beweis stellen.

Bei den Castings überzeugte mit Katharina Fangmeyer auch ein Lehrling aus Waidhofen. Die Jugendliche ist bei der Elektrofirma Oberklammer im Verkauf tätig. Gemeinsam mit den anderen Finalisten muss Fangmeyer am 18. September zehn Minuten lang Verkaufsgespräche mit professionellen Schauspielern führen und so die Jury, bestehend aus Vertretern der NÖ Berufsschulen, der Sparte Handel sowie der Vorjahressiegerin Julia Grabner, überzeugen. Auch das Publikum kann via SMS-Voting mitbestimmen.

Der Sieger löst das Ticket für den Bundeslehrlingsbewerb in Salzburg.