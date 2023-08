Verkaufstalent aus Ybbsitz unter den Top Ten

Die Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ sucht jedes Jahr die besten Handelslehrlinge Niederösterreichs. Beim Wettbewerb „Junior Sales Champion“ wird das beste Verkaufstalent Niederösterreichs gekürt. Bei vier Castingterminen in St. Pölten und Theresienfeld wurden kürzlich die zehn Finalistinnen und Finalisten ermittelt. Den Sprung ins Finale schaffte mit Christina Fuchslueger auch ein Verkaufstalent aus dem Ybbstal. Die Ybbsitzerin absolviert derzeit ihre Lehre beim Betrieb Steinecker Moden in Randegg.

In einem finalen Verkaufsgespräch am 14. September im WIFI St. Pölten gilt es für Fuchslueger, die Jury sowie das Publikum von ihrem verkäuferischen Talent zu überzeugen. Die zwei besten Verkäuferinnen oder Verkäufer vertreten Niederösterreich beim Bundeslehrlingswettbewerb am 11. Oktober in Salzburg.